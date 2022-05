Do sázení se zapojili žáci prvních až pátých tříd. Hned, jak dostali do rukou pracovní nástroje s nadšením se zapojili do práce. „Můžu už strom zasypat?" tázal se jeden z nedočkavých chlapců.

Tuto aktivitu vítají také jejich učitelky. „Ve škole nemáme prostor, kde by si děti mohly vyzkoušet sázet stromy. Některé drží poprvé v ruce motyku nebo hrábě. Poradíme jim, co a jak mají dělat. Děti se to naučí a baví je to," přiblížila jedna z učitelek Kateřina Jochlíková.

Se starostou spolupracovali žáci základní školy už poněkolikáté. „Sázeli jsme ovocné stromy okolo cyklostezky. Také lípy kolem kostela, ale většina bohužel nevydržela," podotkla Jochlíková.

Právě lípy jsou podle Effenbergera nejvíce doporučované na výsadbu, ale v Přibicích jsou neperspektivní. „Ze šesti, co jsme vysazovali naposledy před šesti lety kolem kostela, už jsou čtyři mrtvé, pátá to má také spočítané. Jen jedna se tváří, že by mohla růst," zmínil starosta.

Problémem je především velké sucho. „Když rostou v suchu, nejsou schopné se bránit škůdcům, které na to nalétávají, jako například drvopleň. Strom postupně odumírá. Nově nasazené stromy jsou odolné proti suchu a zvládnou i naše klasické zimy. Vybírali jsme je v italské školce pod Alpami," uvedl Effenberger. Náklady za stromy budou do dvě stě tisíc korun, osmdesát tisíc poskytl Jihomoravský kraj.