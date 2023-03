V parku vzniknou dvě dětská hřiště, jedno z nich s vodními prvky. V tom bude z hygienických důvodů pitná voda. Některé z průlezek, houpaček a dalších herních prvků nechá vedení městské části vyrobit z akátů, jež v místě momentálně rostou. Část z nich chce totiž vykácet a nahradit je méně invazivními druhy rostlin. „V parku tak vyrostou nové keře, živé ploty. Své místo zde najdou také přesazené mladé ovocné stromy, které jsou v areálu už nyní," popsal líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Nový ředitel Veletrhů Brno: dosud neznámý, výběrové řízení zrušili

K dispozici bude návštěvníkům parku pobytová terasa v blízkosti jezírka a ve východní části parku pikniková plocha s elektrickým grilem. „Nejen pro kulturní příležitosti bude k dispozici také velký altán," doplnil Štefan.

Na vybudování parku Houbalova pracuje vedení Líšně dlouhodobě. Loni uspořádalo anketu s občany o tom, jak by měl park vypadat. Na konci roku se poté vedení městské části povedlo majetkově sjednotit pozemky v rámci parku. K vydání stavebního povolení v současnosti chybí pouze biologické zhodnocení lokality. „To proběhne na jaře tohoto roku. Potom už nám nebude nic bránit v tom, abychom mohli kopnout do země a zkrášlovat území, které si to bezesporu zaslouží," řekl Štefan.

Předpokládaná cena parku přesahuje sedmatřicet milionů korun.