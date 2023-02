Kavárna v Rokli vznikla díky participativnímu rozpočtu, do kterého ji přihlásil sám starosta Líšně Břetislav Štefan. „Chtěli jsme si tímto ověřit, zda o ni bude mezi lidmi zájem a jestli pro ni budou hlasovat. Tím, že projekt vyhrál, se nám potvrdilo, že o kavárnu lidi stojí," vyjádřil se starosta. Hlasování probíhalo v roce 2017.

Výhra projektu v participativním rozpočtu přinesla městské části také příspěvek od města ve výši tří milionů korun. To totiž byla původně zamýšlená cena stavby. V průběhu let se ale více než zdvojnásobila a další tři a půl milionu korun pak musela městská část doplatit ze svého rozpočtu. „Přišlo mi líto přijít o peníze a nevyslyšet hlasy Líšňáků, předložil jsem proto žádost do zastupitelstva. Zastupitelé projekt podpořili a mohli jsme dokončit projekční práce, vyřídit stavební povolení a vysoutěžit dodavatele. Nyní už kavárna stojí a začínáme hledat nájemce," shrnul Štefan.

Vedení Líšně zveřejnilo v polovině ledna záměr o pronájmu kavárny, která je majetkem městské části. Zájemci se můžou hlásit do poloviny března. „Hledáme provozovatele, který nabídne služby s ohledem na sousední dětské hřiště a nedalekou bytovou zástavbu a má zkušenosti s restauračním provozem," přiblížil Štefan. O výši nájemného ale zatím starosta podle svých slov představu nemá.

Celoroční kavárna

V Rokli dříve fungovalo občerstvení ve formě stánkového prodeje. Jeho majitel ale před dvěma lety musel provoz ukončit. Důvodem byly administrativní problémy, provozovatel stánku neměl podle Štefana zajištěné potřebné dokumenty pro pronájem místa. „Původně jsme s dotyčným stánkařem měli dohodu, že bude zařízení na zimu balit, to se ale nestalo a po třech letech místo začalo chátrat. V době covidu se navíc stalo ze stánku útočiště pro mladistvé skupinky," vzpomínal Štefan.

Provizorním řešením byl od té doby dřevěný stánek podobný těm, jaké bývají na vánočních trzích. Ten ale fungoval jen přes letní sezonu. Nová kavárna má být v provozu celoročně, k posezení navíc hostům nabídne nejen rozsáhlou terasu, ale také vnitřní prostory. Zavírat má kavárna denně nejpozději v osm hodin večer. „ Je to důležitý limit, abychom nezpůsobili více škody než užitku. Nechceme další restauraci nebo hospodu pro večerní provoz, chceme poskytnout vyžití návštěvníkům parku," zdůraznil Štefan.

Vznik kavárny si pochvalují i někteří místní. „Za mě je to určitě super počin, bude ale záležet na výši nájmu. V Líšni nikdy nic takového nebylo, až teď je tam nová kavárna Mlýnek," zmínil například Brňan Aleš Kozdera.

Kavárnu městská část pronajme spolu se základním gastro zařízením jako jsou mrazicí pulty, kávovar, výčep, ohřívač párků či indukční vařič. Toalety pro zákazníky zde ale nebudou, lidé si budou moct dojít do padesát metrů vzdálených veřejných toalet.