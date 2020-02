V okolních ulicích panuje klidné víkendové odpoledne, člověka aby v nich pohledal, jenže tady je tomu přesně naopak. Část ulice je plná natolik, až se přes dav téměř nedá projít. Nahlas tu vyhrává muzika a už z dálky je z davu slyšet ruch, kterému dominují dva hádající se hlasy. Je slunečné sobotní odpoledne a z Kubelíkovy ulice v brněnské Líšni každou chvíli vyjde průvod maškar a krojovaných, čímž tradičně začnou Líšeňské ostatky.

Průvod maškar a krojovaných v brněnské Líšni. | Video: Deník / Oldřich Haluza

Než se ale přítomní v maskách a krojích seskupí do požadovaného tvaru, trvá to. Bůh zábavy Bakchus a hlavní stárek se totiž rozhodli ukázat tomu druhému, kdo je lepší organizátor. Výsledkem je ale pouze chaos, až nakonec přece jen Bakchus zavelí k odchodu. „Nejprve půjdou děti, pak stárci. Za nimi se povezu já, za mnou maškary a jako poslední muzika," rozhoduje bůh zábavy, za kterého je už poněkolikáté převlečený Zbyněk Stejskal. Usedá do dřevěného valníku a dav se pomalu dává do pohybu. Jeho cílem je necelý kilometr vzdálené náměstí Karla IV.