Stavební úřad potvrdil, že rozhodnutí o umístění ani jiné opatření pro podobný záměr nevydal. Dokumenty, které to dokazují, má redakce Deníku Rovnost k dispozici.

Podle důvěryhodného zdroje stavba vznikla z iniciativy sociálně demokratického starosty městské části Josefa Haluzy. Svůj podíl na přístřešku přiznává v propagačním videu koupaliště na sociálních sítích. „Právě jsem přivezl kotvu a už se pracuje i na lodním zvonu. Do parníku jsme objednali kormidlo, takže pokračujeme plynule dál,“ popsal Haluza na videu.

Koncem uplynulého týdne už se však ke stavbě nehlásil a redakci se k tématu odmítl vyjádřit. „To je věc státní správy a do toho samospráva nemůže zasahovat. Zeptejte se na stavebním úřadu, proč nebo na základě čeho řízení zahájili,“ řekl Haluza.

Starosta odmítá, že by stavba byla jeho aktivita. „Na koupališti je pan ředitel a hotovo,“ doplnil.

Ředitel biotopu Pavel Svrčina byl podobně strohý. „Já celou věc řeším se stavebním úřadem a více informací vám k tomu neposkytnu,“ reagoval.

Podle informací Deníku náklady na stavbu lodi pokryly peníze z rozpočtu Koupaliště Brno-jih, což je příspěvková organizace městské části.

Redakcí oslovení zastupitelé Brna-jihu však potvrdili, že projekt v radě ani na zastupitelstvu neprojednávali. „Jako radnice jsme to nikdy neřešili. Přes radu ani zastupitelstvo to nešlo. Nejedná se o žádné rozhodnutí radnice. Přiznám se, že stavbu jsem viděl až na místě. Ani na to nebyl schvalovaný žádný rozpočet,“ uvedl například radní za Občanskou demokratickou stranu Lukáš Boula.

Podobně se vyjádřil i opoziční lidovecký zastupitel Karel Potáček. „Vím jenom, že se tam stavěla loď. Viděl jsem, že tam jsou betonové základy, protože jsem kolem toho jezdil a upřímně jsem sám čekal, co z toho vzejde,“ poznamenal.

Někteří to považují za tunelování. „Starosta si za peníze biotopu postaví loď, kterou se chtěl chlubit před volbami,“ myslí si obyvatel městské části, který chtěl zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Přírodní koupaliště v Brně-jihu podobně jako na jiných plovárnách na jihu Moravy přitom letos podražilo vstupné. Řádově o pětadvacet až třicet procent. Podle ředitele je důvodem celkové zdražení vstupních nákladů. „Energie i platy, všechno šlo nahoru. Museli jsme to nějakým způsobem reflektovat,“ konstatoval ředitel biotopu Svrčina.