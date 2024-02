Loňští vítězové Czech Grand Design vytvořili v Moravské galerii designové nebe

Aneta Denemarková externí redaktor - praktikant

/FOTOGALERIE/ Lidé se mohou od čtvrtečního večera zajít do brněnské Moravské galerie na výstavu loňských vítězů ceny Czech Grand Design Terezie Lexové a Štěpána Smetany. Svou expozici s názvem Out of the Blue budou v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea galerie vystavovat do ledna 2025.

