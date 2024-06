Santa Claus s baseballovou pálkou, žlutý školní autobus a další téměř dvě tisícovky amerických aut byly o víkendu k vidění v Pasohlávkách na Brněnsku. V autokempu Merkur se konal patnáctý ročník srazu Lucky cruiser weekend. Podle pořadatelů letošní účast překonala dosavadní rekordy.

Americká atmosféra o víkendu ovládla Pasohlávky. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Na sjezd dorazil se svými dvěma vozy například Petr Chaloupka z Prahy. První americké auto, Chevrolet Chevelle z roku 1968, si koupil před třemi lety. Pak do sbírky doplnil ještě Pontiac GTO z šedesátých let. „Celý život jezdím s moderníma Amerikama, sjezdů se účastním od prvního ročníku. Je to veliké a sejde se tu komunita z celé Evropy," pochvaloval si nadšenec.

O svůj nablýskaný Mercury Cougar XR-7 na břehu jezera pečoval v sobotu Josef Morbicr ze Strážnice. Auto, které dříve jezdilo na severu Ameriky, pořídil před sedmi lety v nepojízdném stavu. „Rok jsem ho rozebíral a další dva roky jsem ho dával dohromady," vzpomněl muž.

V zaplněném areálu ale veterány i moderní americká auta obdivovali i lidé, kteří dorazili po svých. Například Pavla Bártová z brněnské Líšně, která s rodinou navštěvuje Lucky cruiser weekend každý rok. „Vždy je to tu super. Doma máme Camaro z roku 1978. Muž ale nemohl a já si netroufnu to řídit," řekla žena.

Užít si americkou atmosféru přijela také spousta zahraničních návštěvníků, nejčastěji ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Itálie či Belgie. Pobavit se o víkendu mohli na tematicky laděném programu, například v autokině pod hvězdami či na koncertu kapely Queenie.

K sobotnímu poledni dorazilo do kempu více než devatenáct set amerických aut. „Myslím, že minimálně dva tisíce jich nakonec přijede. Bude to zase překonaný rekord," pochvaloval si za pořadatele srazu Darek Haumer.

Americký kult s vůní benzínu přitáhl do Pasohlávek velký průřez všech typů vozů ze Spojených států. K vidění byly staré Chevrolety, americká policejní auta či taxíky, žluté autobusy, velké trucky, typická americká nákladní auta, moderny i farmářské pick-upy s oprýskaným lakem. „Příští rok možná budeme muset prostor rozšířit. Budeme uvažovat o vyhrazení celého kempu," dodal Haumer.