„Dříve dva oddělené a samostatné skleníky jsou nyní spojeny do jednoho prostoru, byť je vnitřně oddělen. Novinkou jsou také technologie, které podporují udržitelnost a ekologii, například částečně zelená střecha, ohřev vody pomocí sluneční energie nebo sběr dešťové vody k zalévání a splachování,“ popsala vedoucí projektu a pedagožka z lužáneckého pracoviště Lidická Kateřina Děkaníková.

Nově otevřené skleníky v lužáneckém parku nabízí malým i velkým návštěvníkům například možnost vyrobit si vlastní květináč, a zasadit do něj semínka nebo květinu. Nové polytechnické a přírodovědné dílny neboli LUSK budou už brzy těšit děti v kroužcích a dospělé o víkendových kurzech.

