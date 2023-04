Dohoda na společném postupu a konzultacích, které přispějí k rozvoji fotbalu v Brně a využití stadionu za Lužánkami. Takový je výsledek středečního jednání brněnských radních s Petrem Švancarou. Bývalý fotbalista stojí v čele boje za záchranu lužáneckého stadionu, u kterého město v minulosti upozorňovalo na jeho dezolátní stav a nutné bourání.

Fotbalový stadion za Lužánkami zřejmě čeká demolice. | Video: Michal Hrabal, Václav Petrů

Demolice ale nyní ustupuje do pozadí. Čekat se bude na posudek statika. „Hotový má být do tří měsíců a vyplyne z něj mimo jiné i to, jestli, za jakých omezení či s jakými nutnými úpravami je možné stadion dočasně využívat. Pokud by to bylo možné, budeme s Petrem Švancarou jednat o tom, že by si stadion pronajal a postaral se o jeho využití stejně jako v minulých letech,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Tématem jednání byl i projekt Dejme za Lužánkami Š(v)anci mladým, který uspěl v participativním rozpočtu Dáme na vás. Vzniknout měl právě v místě stadionu. Kvůli jeho zamítnutí totiž Švancara před časem zvažoval i žalobu. Nyní se spokojí s rozšířením fotbalového centra v Brněnských Ivanovicích.

Bourání Lužánek v Brně: protest na zastupitelstvu vyhasl, odpůrci nedorazili

„Měla by zde vzniknout dvě nová hřiště s přírodní trávou, jedno bude standardní hrací a druhé menší, tréninkové. Stavební povolení bychom měli získat ještě letos, hotovo má být příští rok,“ řekl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl. Peníze pro původní projekt zůstanou určené pro stadion za Lužánkami či jiné fotbalové aktivity.

Švancara se na dotaz Deníku nechal slyšet, že je rád, že k jednání došlo. „Obavy města o bezpečnost návštěvníků fotbalového stadionu za Lužánkami chápu. Vítám, že se jeho vedení rozhodlo nynější stav urychleně řešit a hledat způsob, jak prostor i nadále využívat. Rád jsem také přijal pozvání, abych se zapojil do jednání o řešení budoucnosti stadionu,“ sdělil.