Za jakých omezení, s jakými nutnými úpravami či jestli vůbec bude možné dočasně využívat v Brně fotbalový stadion za Lužánkami. To má podle radního pro sport Tomáše Aberla vyplynout z nového statického posudku, který si nechává vypracovat město.

Zhodnocení stavebně-technického a statického stavu konstrukcí brněnského stadionu za Lužánkami vypracuje Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně. Městští radní k tomu ve středu schválili potřebnou smlouvu.

Podle radního pro sport Aberla půjde o rozsáhlý soubor prací. „Odborníci provedou a vyhodnotí diagnosticky průzkum konstrukčních prvků a stavebních objektů stadionu. Na to pak navážou statické výpočty jejich skutečné únosnosti," uvedl Aberl.

Město také dostane informaci o takzvané zbytkové životnosti stadionu. Podle Aberla z posudku vyplyne i to, jestli a za jakých omezení či s jakými nutným úpravami je možné areál dočasně využívat. Náklady jsou 714 tisíc korun bez daně.

Na tomto postupu se dohodli představitelé města spolu s bývalým fotbalistou Petrem Švancarou, který bojuje za záchranu stadionu za Lužánkami i za projekt, který uspěl v takzvaném participativnim rozpočtu, kdy lidé hlasovali o projektech navržených obyvateli.

Oproti původnímu posudku z roku 2008, u nějž loni společnost Starez-Sport nechala udělat aktualizaci, by se měl nový dokument zaměřit na kompletně celý stadion. „Ne pouze na železobetonovou konstrukci, ale i na tribuny," ujistil Aberl.

Projekt Dejme za Lužánkami Š(v)anci mladým, který uspěl v participativním rozpočtu a měl vzniknout právě v místě slavného stadionu se přesune do Brněnských Ivanovic.

„Domluvili jsme se i s panem Švancarou, že by bylo lepší zainvestovat do dalších hřišť v tréninkovém centru v Brněnských Ivanovicích. Tento projekt jsme velice zrychlili. Příští rok v dubnu by mohlo být hotovo. Tato lokalita dává smysl i do budoucna, ne jen na pár měsíců," řekl radní Aberl. Peníze, které byly vyčleněné na projekt, hodlá vedení města investovat do rozvoje mládežnického fotbalu.

Zda vznikne nový fotbalový stadion právě v lokalitě za Lužánkami, nyní není jisté. Lokalita má vzejít podle Aberla z velkého průzkumu, oblast za Lužánkami je ale jednou z variant.