Bývalý fotbalista Petr Švancara chce zachránit stadion za Lužánkami v Brně, kde plánoval vybudování tréninkového centra. Město chce ale stadion kvůli špatnému stavu zbourat. Švancara proto nevylučuje žalobu na město. Nejprve si ale musí zjistit podstatné informace a poradit se s právníky.

Rozlučka Petra Švancary na fotbalovém stadionu za Lužánkami. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Švancarův projekt na vznik tréninkového centra loni uspěl v participativním rozpočtu a měl příslib od města, že se na stadionu centrum vybuduje. Na stadionu před více než čtyřiceti lety vybojovala Zbrojovka jediný titul v nejvyšší fotbalové soutěži.

Město mělo v minulosti s lokalitou velké plány a chtělo tam postavit nový stadion. Dlouhá léta ale vedlo spor s podnikatelem Liborem Procházkou,který má v místě na pozemcích města nemovitosti, které bránily stavbě nového stadionu. „Teď, když se vyhrál soud, tak se dozvím, že tam sportoviště nebude," uvedl Švancara.

Řekl, že poslední týdny strávil v televizní soutěži na odlehlém ostrově bez mobilu a informací. Na jednání zastupitelstva koncem února vedení města s odkazem na posudek statika uvedlo, že se časem bude muset stadion za Lužánkami zbourat kvůli dezolátnímu stavu, a proto nebude možné zrealizovat Švancarův projekt nazvaný Dejme Lužánkám Švanci. Radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) uvedl, že na stadionu je to nebezpečné a není vhodné, aby tam běhaly děti.

Švancara se s tím ale nespokojil. „Před volbami jsem byl na stadionu se zástupci města a domluvili jsme se, že v březnu začnou práce na tréninkovém centru. Měla tam být hřiště, zázemí. A teď se dozvím, že projekt nechtějí. Pokud to někdo během pár týdnů změnil, tak mi lhali do očí. Chci vidět ten posudek statika," uvedl Švancara, který měl v roce 2015 na stadionu rozlučku s kariérou, na kterou přišlo pětatřicet tisíc lidí.

Připustil, že na jedné straně je tribuna v horším stavu, a proto se na ni nesmí, druhá strana je ale podle něj v pořádku. "Tribuna je na svahu, bylo tam pětatřicet tisíc diváků a nespadlo to. Nejsem žádný inženýr, ale na svahu to nemůže spadnout. Tady nejde o mě, ale aby se v Brně zachránil stadion, vlajková loď. V roce 1978 tam Zbrojovka získala titul a chodili tam naši dědové, tátové. Teď by tam mohli chodit jejich vnuci," řekl Švancara, který má sám tři děti.

Jakmile zjistí všechny potřebné informace, chce uspořádat různé akce na záchranu stadionu. Mezi nimi například petice nebo protesty. Jedna petice na záchranu stadionu už vznikla. Bývalý fotbalista nevylučuje ani soudní spor. "Potkám se s právníky a budeme řešit, jaké jsou moje právní cesty. Bylo mi naznačeno, že kvůli zrušení centra by se dala zvážit žaloba," dodal Švancara.

Stadion Za Lužánkami dosud drží divácký rekord nejvyšší fotbalové soutěže. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44.120 diváků. Poslední ligový zápas se tam hrál v září 2001. Od té doby stadion chátrá. Konaly se tam ale některé akce jako například Švancarova rozlučka. V roce 2019 stadion posloužil při natáčení filmu o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.