Královská rodina si vychutnává dopolední siestu. Ve stínu stromů odpočívá mladý lev Akashinga s hustou hřívou a obrovskými tlapami. O kus dál polehává jeho sestra, lvice Anoona, máchá ocasem a pozoruje návštěvníky. Ve vedlejším výběhu jejich otec, lev Lolek, láskyplně olizuje hlavu své partnerky, lvice Kivu. Idylka ve lví expozici brněnské zoo trvá již tři roky. Právě v sobotu je třetí výročí příjezdu Kivu do Brna. Její příchod znamenal obnovení chovu lvů v zahradě po čtrnácti letech.

Nyní jsou v zoo k vidění tedy celkem čtyři králové zvířat, dospělá dvojice a jejich mláďata. S těmi se však Brňané brzy rozloučí. „Lvíčata odjedou do nového domova v Polsku. Přesný termín zatím neznáme, předběžně to vypadá na přelom července a srpna,“ uvedl mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Odjezd mláďat je nutný, s rodiči už totiž nedokáží být v jednom výběhu. „Dlouho jsme doufali, že to bude fungovat. Ale táta Lolek a mladý lev už na sebe začali vyjíždět,“ vysvětlil chovatel Jaroslav Jasinek, který se v zoo stará o šelmy.

I proto nyní lidé v hlavním výběhu lví expozice uvidí nyní pouze dva mladé lvy, Akashingu a jeho sestru Anoonu. Rodiče Lolek a Kivu momentálně obývají druhý, menší výběh. Zpět do velkého se přestěhují až po odjezdu svých potomků.

Brněnská zoo má v chovu lvů dlouholetou tradici. Návštěvníci v ní krále zvířat vídali nepřetržitě od roku 1953 až do roku 2003. Tehdy poslední samec lva berberského z brněnské smečky, Bali, odjel do Francie. V Brně už totiž nebyla vyhovující expozice. Na pohled na majestátní velkou kočku s krásnou hřívou si lidé museli počkat až do roku 2017. Tehdy v zoo dokončili nový lví výběh a do něj se nastěhovali lvi konžští. Prostor se líbí třeba i Michalovi Břouškovi a jeho rodině. Do zoo v pátek zavítali po několikaleté pauze. „Oceňujeme jej, je dobré, že lvi mají takový výběh, nejsou za sklem, ale v přírodě,“ zhodnotil.

Lvi konžští se po svém příjezdu do Brna okamžitě stali jedním z hlavních taháků brněnské zahrady. Vše se navíc vyvíjelo ideálně. Lvice Kivu a lev Lolek si k sobě snadno našli cestu, a hned po pár měsících se narodila mláďata. Zájem o lví rodinu tím ještě stoupl. „Lvi jsou nejlepší. Už jsem je viděl i předtím. Dneska jenom lvici, lev byl někde schovaný,“ souhlasil i jeden z pátečních návštěvníků zoo Nicolas Klíma, který do zahrady vyrazil s rodiči.

Po odjezdu mladých lvů, Anoony a Akashingy, si lidé budou muset na nějaký čas zvyknout na pohled na pouze dva lvy. Kdy se totiž dočkají dalších mláďat, je zatím ve hvězdách.