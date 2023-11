Návštěvníci si tam vyzkouší podle spoluorganizátora Václava Torčíka například běžky nebo biatlon s laserovou střelnicí. „Dále si lidé mohou zkusit výstup na skialpových lyžích či sjezd z kopce. Menší návštěvníci se mohou zúčastnit workshopů a zkusit si první krůčky lyžování s pomocí instruktorů. Stejně tak snowboarding," vyjmenoval Torčík.

Podobné sportoviště vzniká v Brně jako na prvním místě na světě. Do budoucna má být něco podobného v Londýně.

Zdroj: Youtube

Lyžování bude možné bez jediné vločky sněhu na umělém povrchu s jedinečnou technologií. „Povrch, který jsme tady položili, je vyvinutý v České republice, obohacený nanotechnologií, aby docházelo k dobrému skluzu," zmínil Torčík.

Vybavení, které se na tomto povrchu používá, jsou běžné lyže s běžnými hranami. Jediný rozdíl je, že nejsou voskované. „Jezdíme na klasických lyžích. Povrch se mírně vlhčí, aby se aktivovala vrstva lubrikantu mezi povrchem a skluznicí," přiblížil Torčík.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Na biatlonové střelnici mohou příchozí změřit síly třeba s bývalými olympioniky Ondřejem Moravcem nebo Gabrielou Soukalovou. „Budu dělat takového správce arény. Nicméně budu samozřejmě i jako lektor a povedu některé workshopy,“ usmál se Moravec.

Festival Life!:

pátek, sobota: 9.00–18.00

neděle: 9.00–17.00

vstupné:

nákup online: rodinná 500 korun, základní 200 korun

na místě: rodinná 550 korun, základní 250 korun, děti od 6 let, studenti a důchodci 200 korun, děti do 6 let zdarma