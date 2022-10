„Kontaktovali jsme právníka, který celou věc prostudoval. Podle jeho názoru je to opravdu podivné jednání, u kterého není dodržena transparentnost. Turistické informační centrum neposkytuje přímé informace o tom co se stalo, proč se to stalo a jak,“ uvedl jednatel společnosti Balineum Pavel Maršálek.

Brněnská firma Balineum se v červenci rozhodla zúčastnit výběrového řízení na pronájem vánočních stánků na náměstí Svobody, jehož zadavatelem bylo právě Turistické informační centrum města Brna. Výběrové řízení na stánek číslo osmačtyřicet mělo jasné zadavatelské podmínky. Předmětem prodeje mají být mýdla, oleje a přírodní kosmetika, pronajímatel má být přímý výrobce a má jít o českou výrobu. Protože firma Balineum veškeré podmínky splňovala, vyplnili její zástupci veškeré podklady a do výběrového řízení se přihlásili. Když jim zhruba po třech týdnech přišlo oznámení, že výběrové řízení nevyhráli, nechali si zaslat jeho výsledky. Zjistili, že skončili jako druzí, a to přesně o tisíc korun. Hlavním hodnotícím faktorem je totiž cena, kterou obchodník nabídne. Zatímco firma Balineum za měsíční pronájem stánku nabídla 151 tisíc korun, vítěz pronajímateli nabídl 152 tisíc. Balineum se přitom stejného výběrového řízení zúčastnila už loni. Částka, kterou tehdy nabídla, byla sice nižší, skončila však rovněž na druhém místě, porazila ji přitom stejná firma a to rovněž o tisíc korun. „To je samo o sobě podezřelé,“ je přesvědčený Maršálek.

Někteří zadržení v kauze městských bytů se přiznali, dva jsou ve vazbě

Firma, která už podle Maršálka druhý rok za sebou porazila Balineum s rozdílem jediného tisíce, navíc nesplňovala zadavatelské podmínky. Nejednalo se o českého výrobce, ale překupníka prodávajícího francouzské zboží. „V zadavatelských podmínkách je, že to musí být tuzemská firma a musí to být výrobce,“ řekl Maršálek.

Když se však zástupci firmy obrátili na centrum s žádostí o vyřazení účastníka s tím, že předpokládali, že firmu nesplňující podmínky vyřadí a zvolí tu, která nabídla druhou nejvyšší částku a skončila tak na druhém místě, tedy firmu Balineum, přišlo jí rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na stánek osmačtyřicet. Odpověď na otázku, proč se tak stalo, byla potom přinejmenším překvapivá. Zadavatelské podmínky byly údajně diskriminační vůči určitým dodavatelům. „Česká výroba je diskriminační prvek, který zadavatel do výběrového řízení zadal, a aby neutrpěla kvalita a pestrost na vánočních trzích nabízeného zboží, rozhodli se o ukončení výběrového řízení a vypsání nového s tím, že všichni účastníci v prvním kole budou do druhého kola přizvaní,“ popsal reakci centra Maršálek.

Turistické informační centrum na svých stránkách skutečně uvádí, že od požadavku na zachování českého původu, to znamená přímého výrobce a české výroby, upouští. Překvapivá se však odpověď zdá být minimálně zde dvou důvodu. Turistické informační centrum si takovéto podmínky stanovilo samo. Podle dokumentů zveřejněných na jeho stránkách proběhlo navíc v prvním kole výběrové řízení na dalších dvaadvacet stánků a u jedenácti byla nich je podmínka české výroby rovněž uvedena. „A tam to diskriminační není. Diskriminační je to pouze u mýdel,“ zlobí se Maršálek, kterému přijde absurdní, že do druhého kola výběrového řízení centrum zadavatelské podmínky změnilo.

Pouze však u jediného stánku. „Takže ten, co zvítězil, a který vůbec neměl účastnit, protože není výrobce, se mohl účastnit znova a stal se přípustným,“ uvedl Maršálek.

Nový pivovar i kavárna. Podívejte se, jak bude vypadat centrum Nové Zbrojovky

Tuto skutečnost zpochybňuje i Petr Leyer z Transparency International. „ Z mého pohledu tam jsou určité varovné signály. Jedním z nich je změna podmínek potom, co se někdo ozve, tak, aby to vyhovovalo vítězi. Vypadá to účelově a že to má vyhovovat tomu, kdo poprvé výběrové řízení vyhrál. Zároveň tam byl nějaký objektivní problém, proč jej vyhrát neměl. Jeví se to tedy jako následné přizpůsobení, aby se daný účastník stále mohl účastnit," uvedl Leyer s tím, že za pochybné považuje i opakování úspěšnosti jednoho uchazeče i výše částky, o kterou zvítězil.

„Takovýto malý rozdíl je podezřelý. Výjimečně se to samozřejmě může stát, ale většinou jsou ty rozdíly trochu větší. Když je to navíc opakovaně, je to opravdu varovný signál, že může docházet k nějakému úniku informací ze strany toho pořadatele nebo toho, kdo tu výzvu organizuje. Ve spojitosti tyto dvě věci dohromady to riziko nebo to podezření, že tam k něčemu nekalému dochází, zvyšují,“ myslí si Leyer.

Pozastavuje se i nad nepozváním firmy Balineum do druhého kola výběrového řízení. Druhé kolo se totiž konalo bez ní. Nepřišla jim pozvánka. Maršálek je přesvědčený, že úmyslně. „Začali jsme do toho rýpat a výběrové řízení se uskutečnilo bez nás. Takže my ani nevíme, jak dopadlo, nevíme nic,“ poznamenal Maršálek, který si s vedením Turistického informačního centra snažil sjednat i schůzku.

VIDEO: Strojírenský veletrh v Brně plný robotů. Podívejte se, co všechno už umí

Podle svých slov dlouho neúspěšně. „Až když jsme jim poslali, že budeme chtít napadnout kompletní výběrové řízení na všechny stánky, najednou to šlo,“ dodal Maršálek.

Vedení centra se ale brání. „Pan Maršálek se do druhého kola výběrového řízení nepřihlásil,“ uvedla v písemném vyjádření jeho mluvčí Adéla Nováková. V druhém kole navíc podle informací centra zvítězil úplně jiný dodavatel.

A Nováková nesouhlasí ani s neochotou se se zástupci firmy Balineum sejít. „S panem Maršálkem, stěžovatelem a neúspěšným uchazečem, jsme od začátku aktivně komunikovali, včetně osobní schůzky. Chápeme jeho nespokojenost, ale postupovali jsme v souladu se zákonem, nedopustili se protiprávního jednání a žádnou škodu jsme mu nezpůsobili,“ uvedla Nováková.

Chybu ovšem připustila. Podle ní se však stala neúmyslně. „V organizaci pracují pouze lidé a u zmíněného stánku se opravdu stala administrativní chyba v zadávání požadovaného sortimentu. Tuto chybu jsme po upozornění pana Maršálka odstranili a dále postupovali tou nejčistší možnou cestou – výběrové řízení na tento stánek jsme zrušili a otevřeně ho vypsali celé znovu,“ dodala Nováková.

Brno vybralo zhotovitele multifunkční haly na výstavišti. Cena bude 4,5 miliardy

Turistické informační centrum ve svém písemném vyjádření ovšem nevysvětlilo, proč se tato „chyba“ objevuje v zadavatelských podmínkách dalších jedenácti stánků, kde i nadále zůstává a u nichž se výběrová řízení znovu nekonala. Jediným stánkem z napadného výběrového řízení, u kterého se druhé kolo výběrového řízení znovu konalo, a u kterého byla rovněž uvedena česká výroba, byl stánek prodávající kožené výrobky. „Rozhodnutí není transparentní a vůbec není vysvětleno. U příspěvkové organizace, která disponuje s majetkem města, mi to přijde opravdu zarážející a to nemluvím o arogantním jednání jeho vedení, jaké jsem už dlouho nezažil,“ uvedl Maršálek.

Podle Leyera potom podezření, že tam docházelo k preferování určitého zájemce existuje. „Není to nic, co by přímo dokazovalo nelegální nebo jinou činnost, ale na druhou stranu varovné znaky v tom směru, že každý krok podporoval toho daného účastníka, tam byly a jeví se jako podezřelé nebo minimálně diskriminační, pokud bych za tím neviděl něco horšího nebo vyloženě úmyslného ve smyslu korupčního jednání. Minimálně to tedy vyznívá diskriminačně vůči určitým zájemcům. Samozřejmě motivace za tím může být různá. Jestli je to vyloženě korupčně-klientelistického charakteru nebo je nějaký zájem mít tam určité provozovatele stánků na úkor jiných, to můžeme jenom spekulovat,“ dodal Leyer.