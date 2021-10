Ceny ve čtvrtek předával ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v Zrcadlové kapli Klementina, sídle Národní knihovny (NK). Loni se ceny předávaly kvůli opatřením proti šíření pandemie on-line, proto dnes jména všech loňských laureátů zazněla znovu. V obou kategoriích je první cena spojena s odměnou 70.000 korun.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvítězila v kategorii informační počin s projektem Knihovna na Křižovatce a za jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb. Podle poroty je model spolupráce veřejné knihovny, univerzity a zřizovatele příkladem úspěšné praxe a inspirací pro ostatní knihovny, a také úspěšným modelem rozšiřování zkušeností a praxe studentů knihovnictví.

"Příběh Knihovny na křižovatce je dlouhý už skoro deset let a začal vlastně v okamžiku, kdy knihovna měla zaniknout. Je symbolem toho, že nám veřejnost řekla, že tu knihovnu chce," uvedla ředitelka Mahenovy knihovny Libuše Nivnická. "Neměli jsme dostatek financí. Veřejnost se vzbouřila a my jsme přemýšleli, jak knihovnu zachránit. A napadla nás skvělá věc - požádat o spolupráci studenty Masarykovy univerzity našeho oboru," uvedla. Knihovnu podpořilo i město a městská část a zrodil se dodnes fungující model vícezdrojového financování.

V kategorii základní knihovna dostala zvláštní ocenění také Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina.

"Knihovny nejsou jen o půjčování, záleží na tom, jak reagují na to, co se děje v okolním světě. Mě na světě knihoven tohle připadá nejzajímavější, to, jak se v různých obcích a městech navzájem liší, jak se různě stávají něčím jiným podle toho, jak knihovníci a sami na sebe berou péči o čtenáře a jak sami chápou svou funkci," řekl Zaorálek.