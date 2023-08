Zářící dominanta Mahenova divadla v Brně je po měsíci mravenčí práce zpět na svém místě. Centrální lustr vážící tři čtvrtě tuny po čištění a výměně žárovek za úspornější zavěsili ve středu ráno dělníci ke stropu divadelního sálu. Více než polovinu ceny za jeho úpravy zaplatili lidé, kteří si mohli pomyslně adoptovat jednotlivé žárovky.

Svítící kolos zavěsili dělníci ke stropu Mahenova divadla | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Od stropu k zemi vyklizeného hlediště svěsili řemeslníci lustr zhruba před měsícem. „Měnila se elektroinstalace, žárovky jsme nahradili ledkovými. Také se stejně jako každých pět let čistily ověsy," vyjmenoval vedoucí správy divadelních budov Národního divadla Brno, Vlastimil Fabišík.

Celý lustr poskládali pracovníci asi za tři dny. Jednotlivých ověsků je na lustru zhruba 2 600. Svítí v něm 210 žárovek a čtyři halogeny, a to díky půl kilometru elektrických kabelů.

ANKETA: Jste spokojení s kulturou Brně? Na Prahu ještě nemáme, zaznělo

Rekonstrukce lustru stála bezmála šest set tisíc korun. Více než polovinu zaplatili nadšenci divadel, kteří se zapojili do programu Buď Edison. Ten umožňuje adoptovat si žárovky ze svítidel v Mahenově divadle, a přispět tak na jejich opravu. „Sponzorsky nám pomohla také firma Preciosa, která lustr před padesáti lety vyráběla a letos si vzala na starost i jeho opravu," dodal Fabišík.

Budova Mahenova divadla i s jeho vybavením spadá pod kulturní památky. Výjimkou je právě centrální lustr. „Je krásný a jsme na něj hrdí, ale byl neúsporný. Když jsme hledali, kde ušetřit, přišla řeč právě na úspornější osvětlení," vysvětlil rekonstrukci ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Celé divadlo se postupně opravuje již dva roky. „Práce jsme rozdělili na etapy, protože jsou náročné, a taky abychom to vždy stihli do začátku sezony. Za dva měsíce to dělníci nezvládnou udělat všechno," sdělil vedoucí Fabišík.

Spolu s lustrem se tak letos v divadle opravuje také zdobení a potahy v lóžích či jevištní stoly. K vidění bude od začátku sezony také nové orchestřiště.

Lešení na Mahenově divadle poukazuje i na venkovní úpravy. Dělníci spravují fasádu směřující do Rooseveltovy ulice. Z této strany bude hotová ještě letos. „Každé léto se dělá část fasády. Celková její oprava je rozložená na dlouho, potrvá ještě tři roky," přikývl ředitel Glaser.

Centrální lustr ze sedmdesátých let váží 750 kilogramů a ve svém průměru měří tři metry. Na výšku dosahuje bez mála čtyř metrů.