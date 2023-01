Není sám. V těchto dnech na jihu Moravy obdobně smýšlí spousta lidí. „Začátek roku s sebou nese optimismus, člověk je plný energie. A právě tu je zapotřebí dát i do tréninku,“ říká Čada v rozhovoru s reportérkou Deníku. V příznivém rozpoložení se hodlá udržet co nejdéle.

Je krátce před pátou a čeká ho hodinová lekce běhání. Pokládá za důležité si vybrat druh sportu, který ho baví a motivuje. Podstatnou roli u něho hraji také lidé, kteří ho při něm obklopují.

„Právě v tomto fitku je skvělá komunita i atmosféra, proto sem rád chodím. Zastávám názor, že pokud chce člověk hubnout do plavek, nesmí proces shazování kil uspěchat. To potom hrozí natažení svalů a zranění. Stanovuji si dopředu plán, který probírám s trenérem. Vyhovuje mi spinning, na který si zajdu třikrát, někdy i čtyřikrát do týdne. Za měsíc se tímto způsobem dají shodit i tři kila,“ tvrdí Čada.

Větší zájem o cvičení na začátku roku na místě potvrzuje i majitel posilovny Bořivoj Drastich. Líčí, že u každého z příchozích nejde pouze o novoroční předsevzetí.

„Leden vnímám jako období, kdy lidé tíhnou po odpočinku. Po Vánocích chtějí zase myslet víc sami na sebe. Strašení s takzvanými ledňáčky nemám rád. Myslím si, že tenhle nátlak v lidech způsobuje pravý opak. Lidé by měli začít cvičit ve chvíli, kdy na to mají čas,“ přikyvuje Drastich.

Roli v zaplněnosti centra podle něj hraje roční období. Například podzimní měsíce jsou podle něho srovnatelné s lednem. „Tehdy chodí zhruba o třetinu více klientů než v prosinci. Hned na začátku nového roku jsme měli všechny odpolední lekce spinningu úplně plné. Dnes je to stejné,“ dodává Drastich.

Při lekci jízdy na rotopedu recepční Kristian Herman přibližuje současnou obsazenost v místnosti. „Na tuhle hodinu se přihlásilo osmnáct lidí, přišlo ale jen šestnáct. Předchozí lekce byla úplně plná,“ říká Herman.