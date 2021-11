Malé fotbalisté z Brna darovali kopačky do Tanzanie, vrstevníci získají 170 párů

Řada malých fotbalistů v Tanzanii hraje ve velmi špatné obuvi, někdy i bosá. To se má nyní alespoň částečně změnit. Nadační fond Mladý Zbrojovák uspořádal mezi fotbalovými kluby v brně a Kuřimi sbírku, kde malí sportovci od šesti do šestnácti let věnovali svým tanzanským vrstevníkům 170 párů kopaček.

Malí fotbalisté z Brna darovali dětem v Tanzanii sto sedmdesát párů kopaček. | Foto: se svolením honorárního konzulátu Tanzanské sjednocené republiky v Brně

Dar získaly děti v Tanzanii v říjnu. Zástupci fondu Mladý Zbrojovák o tom informovali v pondělí. „V Tanzanii je fotbal velmi oblíbeným sportem, nicméně fotbalové vybavení není z finančních důvodů dostupné pro všechny. Celá akce vznikla vlastně náhodou. Náš kamarád byl v Tanzanii na dovolené a zaujalo ho velké množství dětí hrajících fotbal, bohužel bez vybavení," vysvětlil místopředseda správní rady nadačního fondu David Rampula. Spolu s kolegou Michalem Havlíkem oslovili trenéry z týmů Zbrojovka Brno, Líšeň, Svratka a Kuřim a překvapil je velký zájem. „Reakce dětí, zejména těch menších, byla překvapující. Nedokázaly pochopit, že někde děti vůbec nemají sportovní obutí. Ti starší to brali jako velmi dobrý nápad. Když jsme je o myšlence informovali, řada malých fotbalistů si spontánně zula kopačky přímo na hřišti," doplnil Rampula. S dopravením fotbalové obuvi do Tanzanie pomohl honorární konzul v Brně. První várku 170 párů kopaček předali zástupci české a tanzanské diplomacie dětským fotbalistům z akademie Jikaya M. Kikwete ve městě Dar es Salaam přímo na fotbalovém hřišti. „Klub jsme vybrali na základě zodpovědného a férového přístupu k přerozdělení daru. Děti z této akademie mají obrovský potenciál se ve fotbale nadále rozvíjet. Věříme, že kvalitní sportovní vybavení jim zvýší jejich šanci na úspěch," říká honorární konzul Tanzanské sjednocené republiky v České republice Roman Grolig. Zástupci fondu Mladý Zbrojovák David Rampula a Michal Havlík chtějí v projektu pokračovat. „Už teď máme přes dvě stě dalších párů kopaček, ale i balony a dresy, které bychom v případě zájmu rádi předali dalším fotbalovým klubům v Tanzanii," upřesnil Havlík.