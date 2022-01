Mateřská a základní škola nabídne díky přístavbě větší kapacitu. Nové prostory žákům zkvalitní podmínky pro výuku. Vznikla kmenová učebna, dvě učebny cizích jazyků, jedna pro technické a řemeslné obory, dále pro přírodní vědy a také třeba počítačová místnost. Všechny třídy jsou vybavené interaktivními panely.

Přístavba dovršila celkovou rekonstrukci školy započatou před víc než dvaceti lety. Náklady byly čtyřiačtyřicet milionů korun. „Zhruba polovinu pomohla uhradit dotace. Stavební práce začaly o letních prázdninách 2020," informovala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Od prvních plánů na novou přístavbu školy k jejímu dokončení uplynulo patnáct let. „Je to takový malý zázrak. Během uplynulých 15 let jsme nejednou propadali beznaději, že se to nikdy nepodaří. A nakonec podařilo," komentoval starolískovecký starosta Vladan Krásný.