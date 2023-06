Trolejbusem Mario se cestující v Brně zatím nesvezou. Brněnský dopravní podnik přerušil jejich provoz. „V našich dílnách v Komíně jsme smontovali dva vozy. Měly najet potřebné počty kilometrů bez zátěže a se zátěží. Drážní úřad chce, aby byl kompletně dokončen proces přidělení osvědčení, že daný výrobek splňuje bezpečnostní nebo technické standardy. Ten v této chvíli pokračuje," řekl Deníku generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Trolejbus Mario je unikátní tím, že si jej smontoval Dopravní podnik města Brna. | Foto: DPmB

Podle něj si zástupci Drážního úřadu dožádali ještě další dokumenty. „Posuzují kompletně projekt celého vozu a měli by k tomu vydat osvědčení. Očekávám, že přes letní prázdniny věc dořešíme," podotkl Havránek. Původně předpokládali zástupci dopravce, že první Mario může začít vozit cestující už v dubnu.

Po získání osvědčení na Maria plánuje dopravní podnik pokračovat v montáži dalších vozů. „Původně jsme jich měli letos naplánovaných deset. Zdá se, že tolik nakonec neuděláme. Další důvod je, že jsme trochu posílili nákup parciálních trolejbusů z důvodu náhrady za elektrickou trakci," zmínil generální ředitel.

Skládačka Mario v ulicích Brna: trolejbus musí zkušebně najet 10 tisíc kilometrů

Věří, že do konce roku smontují pět Marií. „Když ne do konce roku, tak určitě na přelomu roku. Teď to nezáleží na nás," doplnil.

První dva trolejbusy Mario musely odjezdit bez cestujících dohromady deset tisíc kilometrů. Polovinu bez zátěže. „Jako zátěž jsme využívali stará železa a také velké nádoby s vodou," přiblížila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Brněnský dopravce může podle smlouvy sestrojit až čtyřicet trolejbusů Sor TNS 12. Zaplatí 7,4 milionu korun za kus. Ušetří až sto milionů korun.