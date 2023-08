Shodli se na tom, že tato kauza nebude stát vrcholnou představitelku města Brna místo. „Pokud uvážím okolnosti celé aféry, tipl bych si, že Markéta Vaňková primátorkou zůstane. V podobných případech záleží na spoustě věcech. Je například důležité, jak se k tomu postaví opozice. Také záleží, jak je daný politik silný. V současnosti to podle mě vypadá na její setrvání ve funkci," sdělil Otto Eibl z katedry politologie Masarykovy univerzity.

Upozornil také na čas, kdy se fotka objevila ve veřejném prostoru. Podle něj v době letních prázdnin podobné kauzy často zapadnou.

S tím souhlasí také jeho kolega Michal Pink. „Jak tato aféra ovlivní v následujících dnech politiku, ještě uvidíme, ale podle mě zásadní vliv mít nebude,” řekl politolog.

Jako příklad připomněl kauzy některých politiků ze zahraničí. „Podobné aféry se stávají. Večírky Borise Johnsona nebo Silvia Berlusconiho (bývalý premiér Itálie - pozn. red.) byly hodně medializované, ale mnohdy je nějak nepoškodily,” připomněl Pink.

NEOBVYKLÝ PŘÍPAD

Podle Eibla je v českém prostředí tenhle případ neobvyklý. „Tohle se u nás v Česku prakticky nestává. Aspoň ne na tak vysoké úrovni. Zajímá mě, jak se to nakonec vyřeší,” podotkl odborník.

Brněnští opoziční zastupitelé, kteří se ke kauze vyjádřili, odstoupení Vaňkové nevyžadují. Podle Eibla to je v pořádku. „Piráti a některé další strany se chovají jako „správná opozice” v tom smyslu, že nekritizuje primátorku za to, co dělá ve svém volném čase, ale zaměřuje se na její politické chyby,” popsal Eibl.

Podle Pinka se například opoziční Piráti profilují jako strana, která chce z užívání drog smýt určité společenské stigma. „Překvapilo by mě, kdyby zrovna oni kvůli fotografii na primátorku nějak výrazně útočili,” myslí si Pink.

