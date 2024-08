„Jsme přesvědčení, že většině území naší čtvrti by lépe odpovídala kategorie bydlení individuální než to všeobecné, a proto jsme připravili proti návrhu nového územního plánu námitky,“ sdělil za Občanské sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

Jako možné riziko vnímají obyvatelé brněnské Masarykovy čtvrti chystanou změnu územního plánu . Ta by většinu ploch v této historické části města shrnula do takzvaného bydlení všeobecného. V místě by tak mohly vzniknout například obchody s rozlohou do patnácti set metrů čtverečních, minimální zastoupení zeleně je v tomto případě vyčíslené na třicet procent. Primární využití zmíněné plochy je bydlení, a to včetně bytových domů.

„Obdobné připomínky jsme měli už k předchozí verzi přepracovaného územního plánu, ale na žádnou z nich zástupci města nereagovali relevantní úpravou v nynější verzi. Ani s námi, byť jsme je k tomu vyzývali, nekomunikovali,“ stěžoval si Závodský.

Dokument starý třicet let

V případě námitek nebo připomínek k návrhu územního plánu na ně však městští představitelé odpovídat nemusejí. Zatímco připomínky mohou k územnímu plánu podávat Brňané i obyvatelé jiných měst či spolky, námitku mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti. Přepracovaný návrh nového územního plánu označil Závodský nadále za velmi diskutabilní, nevyloučil ani jeho případné soudní napadení.

Dosavadní územní plán platí v Brně již třicet let. Nový dokument je proto klíčový pro budoucí rozvoj města. Lidem nastíní, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti či jaké plochy jsou určené pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení. Kromě dalšího rovněž ukáže, jak mohou být budovy vysoké a vymezí plochy pro parky, lesy či zemědělství.

V Řečkovicích chtějí HRáj

Výtky k územnímu plánu mají také v brněnských Řečkovicích. Tamní obyvatele trápí především případný zánik řečkovického HRáje, který by nový územní plán mohl způsobit. Kvůli plánované budoucí zástavbě chce vedení města lokalitu v dokumentu proměnit na plochu smíšenou obytnou. Ta by v budoucnu umožnila výstavbu až do výšky šestnácti metrů.

Někteří Řečkovičtí proto chystají nejen oficiální námitky a připomínky, ale zároveň petici za zachování řečkovického HRáje. Jejím cílem je ponechání plochy HRáje v plném rozsahu, a to jako nezastavěné a veřejně přístupné plochy městského parku. „Námitky jsme již městu opakovaně posílali a chystáme další,“ podotkla Dita Skřivanová, která o zachování parčíku usiluje.

Změnu územního plánu v místě inicioval bytový odbor brněnského magistrátu. V lokalitě chystá město startovací bydlení pro mladé Brňany, jež nabídne třiadvacet bytů, nebytové prostory pro činnost zástupců městské části a pobočku Knihovny Jiřího Mahena. „Ve druhé etapě plánujeme výstavbu dostupných bytů pro penzisty a bezbariérové byty,“ popsal před časem záměr mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Se samotnou výstavbou chce město začít za tři roky.

Developeři si územní plán pochvalují

Naopak developeři působící na území města si nový územní plán pochvalují a připouští, že jej bylo potřeba schválit již před lety. „Jsme rádi, protože aktuálně je Brno asi největším městem v České republice, které má územní plán takto starý. Kvůli tomu je zpomalená spousta projektů,“ připustil výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya Dalibor Lamka.

Za nejvýhodnější považuje schválení územního plánu v navrhované podobě a následné jednotlivé individuální změny. „Metodika vyřešení těch potenciálních stížností by měla být řešená lokální změnou územního plánu. To je podle mě cesta, jak získat efektivní dokument, jedná se o dobrou strategii,“ okomentoval Lamka.

Případné námitky a připomínky k návrhu nového územního plánu mohou Brňané podávat do středy 7. srpna. Nový územní plán, který představuje klíčový dokument pro budoucí rozvoj města, schvalovali brněnští zastupitelé naposledy před dvěma lety. Nakonec jej však vrátili k přepracování. Nový územní plán chce vedení města schválit do konce roku, v platnost by mohl vejít v první čtvrtině roku 2025.