/FOTO, VIDEO/ Největší prodejnu v České republice otevřela v Brně ve středu drogerie Rossmann. Nachází se v samotném centru města, konkrétně v Masarykově ulici v historické budově bývalého obchodního domu Plaček. Návštěvníky čeká při nakupování téměř devět set metrů prodejní plochy ve dvou patrech s výtahem.

Nová pobočka Rossmann v Masarykově ulici v Brně je největší v České republice. | Video: Deník/Terezie Heinz

Vedle dvou klasických pokladen využijí lidé také tři samoobslužné. Po zhruba dvouměsíční rekonstrukci rozšířili pracovníci prodejnu o necelých šest set metrů čtverečních, zákazníci vybírají z bezmála šestnácti tisíc produktů. Součástí otevření je rovněž akční nabídka druhého artiklu zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky, která potrvá do neděle.

„Vzhledem ke stáří budovy a komplikovanosti architektonického řešení se jednalo o poměrně náročnou přestavbu. V Brně to pro nás byla již druhá podobná výzva, jen zhruba tři sta metrů odtamtud se nachází naše další prodejna, a to v historické budově hlavního nádraží,“ podotkla manažerka komunikace Rossmannu Olga Stanley.

Obnovenou prodejnu v brněnské Masarykově ulici navštíví zájemci od pondělí do pátku od osmé ráno do osmé večer, v sobotu pak od osmi do šesti hodin a v neděli od deváté do šesté. „Jsem ráda, že se nám v pobočce v Masarykově ulici povedlo zachovat historický ráz budovy,“ dodala Stanley.

Zdroj: Deník/Robin Fajmon