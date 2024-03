/FOTOGALERIE/ Více než čtyři miliardy korun bude stát vznik lékařského a výzkumného pracoviště v areálu brněnských Bohunic. Jde o takzvaný BioPharma Hub Masarykovy univerzity. Stavba oficiálně začala v pondělí. Pracovníci se ale na místě pohybují už delší dobu.

Časosběrné video ze stavby. | Video: Masarykova univerzita

Co všechno nové pracoviště nabídne? Laboratoře pro domorodé nebo exotické látky, které mohou způsobit vážné či potenciálně smrtelné onemocnění, kryobanku, jednotku pro tkáňové kultury i jednotku pro experimentální chirurgii.

Koncentrace vzdělávacích a výzkumných kapacit s nejmodernější technologií bude výjimečná také na poměry střední Evropy. Rektor Martin Bareš připomněl, že na začátku byla idea pomoci k řešení některých palčivých problémů napříč celou společností.

„Jednou z takových oblastí, kde máme za sebou prostřednictvím lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty nebo Ceitecu dlouholeté aktivity, je téma lidského zdraví, které získalo návratem farmaceutické fakulty pod křídla Masarykovy univerzity a blízkostí Fakultní nemocnice Brno, úplně nové možnosti. A to nejen pro vzdělávání, ale i pro vědu a výzkum,“ vysvětloval rektor Bareš.

Jedním z poslání BioPharma Hubu, kde najde své nové zázemí farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, je vychovávat odborníky, kteří budou přicházet do firem nebo působit v úřadech, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Právě takový typ expertů v České republice v současné době chybí.

Díky projektu BioPharma Hubu bude také možné vyučovat nové studijní programy. Ministr školství Mikuláš Bek upozornil, že Česko potřebuje více lékařů, lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků.

BioPharma Hub Masarykovy univerzity nabídne spojení moderních výukových prostor pro farmaceutickou fakultu a výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny pro lékařskou a přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity.Zdroj: Vizualizace: Masarykova univerzita

„Právě výstavba MUNI BioPharma Hubu umožní vybudovat potřebné špičkové zázemí k tomu, aby bylo možné kvalitně vzdělávat vyšší počty studentů ve strategicky důležitých oborech. Vzdělávání absolventů těchto oborů si zaslouží zvýšenou podporu státu,“ řekl ministr Bek.

Vznik BioPharma Hubu výrazně rozšíří možnosti studujících získat už při studiu zkušenosti s reálnou výrobou léků. Umožní také spolupráci s firmami ve farmacii, biotechnologii i medicíně na jednom místě. Nové Preklinické centrum pak poskytne i příležitost lépe navázat základní výzkum na další stupně, například na klíčový klinický výzkum a příslušné studie.

Podívejte se na stavbu pohledem dronu

Zdroj: Masarykova univerzita

Čerpat z novinky budou i další fakulty, nejen lékařská, přírodovědecká či farmaceutická. „Než se léčivo dostane do lékáren, je to nesmírně dlouhý proces. K němu jsou potřeba ekonomové i právníci, kteří se budou v dané oblasti orientovat a budou mít přehled, co se ve farmaceutickém průmyslu děje," oznámil rektor Bareš.

A pokračoval. „Z tohoto důvodu budeme mít nově sestavený mezifakultní studijní program Applied Health Economics, který bude vyučován v angličtině předními pedagogy z šesti různých fakult univerzity. Měl by generovat budoucí experty do nemocnic, pojišťoven či regulatorních institucí. Ve střední Evropě takový podobný program neexistuje,“ vyzdvihl rektor Bareš.

Podle premiéra Petra Fialy je stavba MUNI BioPharma Hubu důležitý projekt, který přispívá k posílení postavení České republiky jako centra vzdělanosti, výzkumu a inovací. Má i strategický význam, protože propojí špičkový výzkum s farmaceutickým průmyslem, což v Evropě potřebujeme proto, abychom v lécích nebyli závislí na dodavatelích z méně bezpečných zemí,“ uvedl předseda vlády.

Stavba má být dokončena v polovině roku 2026.