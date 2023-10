Parkování v okolí onkologického ústavu představuje pro jeho vedení dlouhodobý problém. První ránu zasadilo již nedávné zrušení parkoviště nad někdejšími vodojemy, které skýtalo až třiaosmdesát míst. Kromě toho tam lidé postupně přijdou až o třetinu parkovišť, omezení potrvají nejméně následující tři roky. „Vedení ústavu si od zavedení placeného parkování slibuje více volných míst pro přijíždějící pacienty a návštěvníky,“ vysvětlila rozhodnutí mluvčí brněnského Masarykova onkologického ústavu Klára Jirkovská.

Zatímco parkoviště před Bakešovým pavilonem nabízí řidičům čtyřiašedesát parkovacích míst, okolní chodníky nebo kraje silnic další desítky stání přidávají. Od placeného parkování jsou osvobozeni invalidé. „Po zkušenosti několika dnů nemají pacienti a návštěvníci problém na parkovišti místo najít. Stejně tak jsou volná stání v okolí v docházkové vzdálenosti,“ popsala zkušenost z prvních dnů mluvčí Jirkovská.

Hůře pohybliví pacienti využívají při příjezdu zejména před nedávnem zavedené zóny rychlého nástupu i výstupu, takzvaně Kiss and Ride. K dispozici mají rovněž transportní sedačky či lůžka. První zónu k rychlému zastavení najdou lidé přijíždějící z ulice Žlutý kopec před vstupem do Masarykova pavilonu. Druhou z nich u zadní brány ústavu, konkrétně před vchodem do fotonového centra.

Z dřívějších tři sta šedesáti parkovacích míst postupně z okolí ústavu zmizí sto třicet. „Začátkem příštího roku se počet sníží o dvaačtyřicet stání v souvislosti s dostavbou Švejdova pavilonu u Vaňkova náměstí,“ vyčíslil před časem náměstek pro hospodářsko-technické služby Masarykova onkologického ústavu Radek Vach. Komplikaci navíc pro některé řidiče představuje spuštění další zóny rezidentního parkování, která od pondělí olemuje okolní ulice modrými čarami.

Modré zóny však v místě spadnou do takzvané návštěvnické zóny C. V té je možné bezplatně parkovat alespoň od šesté ráno do páté večer. Podle vedení Masarykova onkologického ústavu zavedení placeného parkování se spuštěním modrých zón v oblasti nesouvisí. „Tento krok byl plánovaný bez ohledu na zavedení modrých zón. Ty jsou navíc v režimu C, parkujících kolem ústavu se tedy přes den nedotknou,“ reagovala tamní mluvčí Jirkovská.

Podle odhadů chybí aktuálně v okolí ústavu až tři sta padesát parkovacích míst. Vidina zlepšení nicméně sahá teprve do roku 2026. Tehdy má v areálu vzniknout Centrum onkologické prevence a dostavba Švejdova pavilonu na Vaňkově náměstí. „Obě stavby vyjdou na miliardu až miliardu a půl. Jejich zprovozněním získáme přes dvě stě stání kolem budov nebo pod nimi,“ řekl už dříve ředitel ústavu Marek Svoboda.

Další pomocí se v budoucnu stane výstavba parkovacího domu na brněnském Žlutém kopci. Budova nabídne přes dvě stě čtyřicet míst a poslouží jak pacientům onkologického centra, tak návštěvníkům nedalekých vodojemů. Představitelé města dosud prověřovali možné umístění v Tomešově ulici, kvůli blízkosti historických vodojemů ale myšlenku opustili a zaměřili se na lokalitu kolem Tvrdého ulice.

