Brněnský Masarykův onkologický ústav čeká výrazné rozšíření. Získá sousední bývalou transfúzní stanici, ze které měl podle původních plánů kraje vzniknout domov pro důchodce.

Masarykův onkologický ústav v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek

Pacienty trpící rakovinou léčí už přes pětaosmdesát let. Za tu dobu se postarali o desetitisíce lidí s rakovinotvornými nádory. Lékaři Masarykova onkologického ústavu v Brně pracují na největším pracovišti svého druhu v České republice. Nejpozději do pěti let mají získat zcela nové prostory. Vzniknou na místě bývalé transfúzní stanice, která stojí vedle ústavu.