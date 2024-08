Pečovatelství úspěšně vystudovala na střední škole. „Jsem za to velmi vděčná, protože díky tomu mám i současnou práci v brněnském centru Kociánka," vysvětluje Nečasová.

Pro práci zaměřenou na péči o lidi se Nečasová rozhodla už jako dívka. „Inspiroval mě k tomu můj pradědeček, kterému je teď sto let. Viděla jsem, jak o něj bylo v domově dobře pečováno," vzpomíná.

Právě neshody s matkou jí v době studia zasahovaly i do psychického zdraví. „Bylo to těžké a víc mi vlastně pomohl dětský domov Dagmar, ve kterém jsem tehdy bydlela," vzpomíná Nečasová.

Dostala vlastního mentora

Díky dětskému domovu se v roce 2022 dostala i na Letní podnikatelský kemp pro děti a mládež z dětských domovů, který pořádá Nadace ZET.

„Našla jsem tam náhradu za rodinnou podporu, kterou jsem postrádala. Byl mi přidělen můj vlastní mentor, Daniel, který mi pomáhal zamyslet se nad různými aspekty mého budoucího podnikání," líčí Nečasová.

S mentorem jsou v kontaktu dodnes. Radí jí i s podnikáním. „Vždy když se potkáme, zajímá ho, jak se mi daří a jestli nepotřebuji s něčím pomoct," dodává.

Na kempu si vyzkoušela i masírování prvních klientů v improvizovaném salonu, který pro ni organizátoři vytvořili. „Mohla jsem slyšet od lidí i zpětnou vazbu. Úplně se mi z toho rozbušilo srdce, ještě dodnes z toho trochu i brečím," líčí.

Sandra Nečasová na Letním podnikatelském kempu

V současnosti kompletuje žádost o živnostenské oprávnění, díky kterému se pro ni masáže mohou stát i výdělečnou činností. „Když mám volno z práce, dívám se na nabídky prostor. Masérny jsou v Brně finančně velmi náročné. Chci to ale dělat, jdu si za tím a snažím se najít něco, kde by se i klient cítil příjemně. To je pro mě hlavní," přiznává Nečasová.

Do budoucna plánuje absolvovat i další masérské kurzy. „Mám certifikát pro tejpování a mám v plánu si dodělat lymfatické masáže. Chtěla bych klidně i čtyři certifikáty," vysvětluje.