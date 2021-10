Výsledky lidového hlasování jsou závazné. „Zastupitelé jsou povinni aktivně vystupovat proti výstavbě více jak osmačtyřiceti domů o jedné bytové jednotce, studii i smlouvě, která by toto umožňovala,“ informoval bývalý opoziční zastupitel Ivo Sedláček.

Část místních z Podolí na Brněnsku se bouří proti výstavbě pětadevadesáti rodinných domů v tamní lokalitě Nad paloukem. Souhlasí s maximálně osmačtyřiceti. Masivní výstavbu nedovoluje ani uzemní plán obce. Krajský soud v Brně proto vyhlásil v Podolí referendum. Iniciovala to tamní opozice a obyvatelé. Referendum se konalo ve stejném termínu jako letošní volby do Poslanecké sněmovny.

Opoziční spolek Podoláci uspořádal ještě před volbami dvě setkání. Jejich cílem bylo lépe vysvětlit lidem o co v referendu jde. Místopředseda spolku Ivo Sedláček hlasoval v referendu kladně. „Znamená to, že nesouhlasím s masivní výstavbou a nechci, aby se změnil charakter obce. Pokud se zvýší počet obyvatel, tak to přinese další investice. Už nám nebude stačit kapacita školní jídelny ani školky. O těchto věcech nejde rozhodnout bez předchozího analytického zkoumání,“ sdělil místopředseda.

Podle podolského starosty Vítězslava Eliáše je nyní referendum zbytečné. „Developer podmínil svůj zájem o projekt tím, že vše bude vyřešené do konce srpna. To se nestalo, takže teď už připravuje výstavbu pouze osmačtyřiceti domů podle platné studie,“ informoval starosta.