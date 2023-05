Podlaha a stěny zalepené starým masem, špinavé nádobí a odpadky. To našli v tišnovské přípravně masa do kebabů kontroloři Státní veterinární správy. Podle zjištění ČTK, která o kauze informovala jako první, byl provozovatelem výrobny Cumaali Çiçek. Za porušení předpisů dostal téměř statisícovou pokutu a podnik uzavřel.

Ve výrobně bylo znečištěné výrobní zařízení, používané pracovní nástroje, podlahy a stěny byly plošně pokryty staršími nálepy suroviny, což poukazovalo na nedodržení důkladné očisty a desinfekce. | Foto: Státní veterinární správa

Kontroloři zjistili závažné nedostatky v provozní hygieně. „V prostorách se nacházely předměty nesouvisející s výrobou a předměty, které mohly být další příčinou kontaminace nebaleného masa," popsal mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček. Mezi masem se povalovaly dlažební kostky, nákupní vozíky, odpad od zeleniny nebo použité obaly.

Çiçek navíc ve výrobně skladoval tři tuny kuřecího a krůtího masa, u kterého nebyl schopný doložit, odkud pochází. Maso z uzavřené přípravny ovšem údajně nekončilo u tišnovských zákazníků, provozovatel jej pouze zpracovával a prodával k dalšímu použití.

Prodejna Instabul Kebab v Tišnově z uzavřené výrobny maso neodebírala. „Vozíme maso z Německa," řekl redaktorce Deníku provozovatel Istanbul Kebabu Khaled Elawi.

To oceňují někteří tišnovští obyvatelé, kteří se výsledků kontroly Státní veterinární správy v jejich městě zalekli. „Tato informace mě sice uklidnila, ale nedělám si iluze, že v podobných zpracovatelských závodech je to lepší. Určitě schvaluji co nejčastější kontroly," vyjádřila se například Lucie Skýbová.

Tišnovská mluvčí Kristýna Musilová Deníku sdělila, že uzavřená provozovna stojí v ulici Na Mlékárně. „Provozovatel zmíněného podniku však ve městě nemá sídlo podnikání, proto se událostí nebude zabývat Městský úřad Tišnov, nýbrž úřad místně příslušný," dodala.

Podle Vorlíčka nejde o zcela ojedinělý případ porušení hygienických norem. „Tato kauza patří spíš k těm závažnějším. Občas se ale podobný případ objeví," sdělil.