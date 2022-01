prof. MUDr. Alexandra Šulcová-Kučerová, CSc, FCMA - lékařské vědy a farmacieZdroj: poskytla Masarykova univerzita

Alexandra Šulcová-Kučerová svůj profesní život zasvětila farmakologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kam nastoupila po promoci v roce 1970. Přes dvacet let vedla Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jako přednostka. Stala se vedoucí výzkumné skupiny Experimentální a aplikovaná neuropsychofarmakologie Středoevropského technologického institutu C E I T E C. Těžištěm jejího profesního zájmu jsou neuropsychologické účinky látek obsažených v konopí a obecně výzkum neurobiologie drogových závislostí a účinků drog. Výrazný je také její pedagogický přínos. Zaváděla do praxe progresivní metody výuky a zkoušení.