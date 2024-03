/VIDEO/ Brněnská zoologická zahrada o Velikonocích ožila oslavami. Nechybí kreativní dílny pro děti, komentovaná krmení a také hra s odměnou pro každého úspěšného pátrače.

Komentované krmení medvěda kamčatského v brněnské zoo. | Video: Deník/Sabir Agalarov

V neděli před desátou hodinou dopoledne se návštěvníci brněnské zoo sešli v hojném počtu u výběhu medvěda kamčatského. Netrpělivě očekávali komentované krmení této mohutné šelmy. A opravdu se dobře bavili. „Jéé ten je krásnej,“ ozývalo se z davu.

Brno žije americkým kosmickým zázrakem. Výstaviště láká na vesmírnou výstavu

Hlasitý smích se ozval poté, co chtěl ošetřovatel ukázat, jak si medvěd půjde pro rybu do vody. Medvědu se však nechtělo, užíval si pozornost diváků a ryba ho nezajímala. Ta co mu ale přilétla přímo do tlamy, na té si pochutnal.

Pro děti je ještě do zítra připravena hra s názvem Hledej malovaná vejce. Kdo najde šest velkých vajec, tak získá odměnu. Zájemci si mohou nechat namalovat něco pěkného na obličej a nebo si nazdobit kraslici.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Komentovaná krmení jsou na programu po celý den, vždy od deseti hodin dopoledne. Na Velikonoční pondělí se začíná v deset dopoledne u výběhu tygra sumaterského.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Posprejovaná hora Atomof. Kdo ji ničí?