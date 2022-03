Levharti nebo takini: jaro je v brněnské zoo ve znamení mláďat, podívejte se

Pravidelnou sběratelkou medvědího česneku je Jana Pospíšilová ze Šlapanic na Brněnsku. „Jezdím do obory do Rajhradu, kde vždycky potkám spoustu lidí s košíky. Bylinu používám do nádivky, na pesto na těstoviny a co zbude zamrazím,“ popsala mladá žena.

Naopak Josef Večerka medvědí česnek pěstuje na zahradě. „Přidáváme listy do salátů nebo do špenátu. Jelikož se mi moc nemnoží, tak ho používám spíše jako doplněk,“ dodal muž.

Zelenou bylinu lidé volně nasbírají například na Palackého vrchu v Brně, v okolí brněnské Lesné, v Tetčicích na Brněnsku nebo u Adamova na Blanensku.