Dodal, že rekonstrukci plánovali už řadu let. „Chtěli jsme zlepšit kvalitu života medvědice, jenže vždycky jsme měli to štěstí, že byla Cora březí a pak porodila,“ dodal Vaňáč.

Aby mohli nechat výběh rekonstruovat, museli chovatelé přesunout medvědici jinam. „Byla velká pravděpodobnost, že by to s mláďaty nedopadlo dobře. To jsme samozřejmě nechtěli riskovat, protože každý odchov ledního medvíděte je velmi vzácný. Dokud to šlo, zaměřili jsme se na mláďata,“ doplnil Vaňáč.

Cořin partner Umca ale před dvěma lety zemřel a medvědice zbyla sama. Zástupci zoo se rozhodli výběh opravit

Šance na novou rodinu

S prostornějším výběhem a bazénem se navíc pro zoologickou zahradu zvyšuje šance získat pro Coru nového partnera. „Zoologické standardy se stále zpřísňují a původní výběh by je nesplnil. Nyní máme přislíbeno, že můžeme dostat samce tak, aby medvědice mohla mít i další mláďata,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Představa ledních medvíďat láká do zoo i Barboru Šíblovou. „Přišla bych se podívat. Je dobře, že má Cora nový výběh, znamená to pro ni víc prostoru a přirozenější život,“ míní.

Kromě nového bazénu v expozici ledních medvědů se návštěvníci zoo mohou zastavit u pand červených. „Malý samec, který přišel na svět koncem května, stále častěji vyráží prozkoumávat venkovní expozici. Návštěvníci tak mají více příležitostí jej spatřit,“ poznamenal mluvčí Vaňáč.

Do zítřejšího poledne budou prostřednictvím facebookového a instagramového profilu lidé hlasovat o tom, jak se bude mládě jmenovat. Chovatelé starající se o pandy navrhli tři jména: Joshua, Siddhi a Bhoomi. Výsledek zástupci zoo vyhlásí v sobotu 19. září odpoledne.