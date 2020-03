Návštěvníci si mohli prohlédnout vzorky živočišných i rostlinných buněk v mikroskopech a také si sami zahráli na laboranty, když připravovali vzorek molekul DNA z banánu. Ten nejprve v miskách rozmělnili vidličkami. "Hmota, do které se přidá kuchyňská sůl, se rozředí obyčejným kuchyňským jarem a destilovanou vodou. Pak ji přes papírový kapesník, který použijeme místo filtračního papíru, přefiltrujeme s pomocí trychtýře do odměrného válce," popisovala pokus pracovnice centra Petra Elblová.

Podle ní se dá experiment udělat i doma při minimálním vybavení. Po přefiltrování vzorku do válce pak do něj návštěvníci akce přidali trošku čistého lihu a po chvíli se mezi lihem a hmotou z banánu objevila tenká vrstva molekul DNA. "Zaujalo nás to a líbilo se nám to," pochvalovala si Marcela Pribišová, která do Brna přijela s dcerou Dobroslavou ze Slovenska z Trenčínska. "Genetika je super, už jsme něco podobného dělali při výuce u nás na gymnáziu. Biologie mě baví, možná se jí budu věnovat i na vysoké škole," prozradila studentka.

Mendel začal podle vedoucího Centra Mendelianum Jiřího Sekeráka s pokusy s hráškem už v roce 1853 po návratu z Vídně.