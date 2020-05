Nové místo pro bydlení, zábavu i odpočinek nabídne Brňanům po proměně v moderní komplex pěti budov bývalý areál oděvní firmy Klas-Haka u Mendlova náměstí v Brně. Investor má od loňského léta stále přerušené územní řízení pro stavbu. Podle zjištění Rovnosti se ale situace brzy změní.

Kanceláře, obchody a byty v pěti budovách vyplní prostor po bývalé oděvní firmě Kras-Haka. Kvůli blízkosti k Mendlovu náměstí nese projekt název Mendel Plaza. | Foto: Vizualizace: Kuba & Pilař architekti

Investor momentálně vypořádává desítky námitek, které vzešly od sousedních objektů při loňském projednávání. „Řízení máme přerušené do konce června. Snažíme se po tomto datu vstoupit do procesu změny územního rozhodnutí. Máme hotovou dokonce i většinu dokumentace pro stavební povolení. Při získání územního rozhodnutí do konce letošního roku bychom o něj mohli žádat ve druhém kvartálu příštího roku,“ uvedl za investora David Kučera.