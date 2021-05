Mendlák čeká první dopravní omezení. Kvůli horkovodům

První omezení, které v souhrnu s dalšími pracemi potrvá minimálně až do léta příštího roku, začne v pondělí na brněnském Mendlově náměstí. Pracovníci Tepláren Brno se tam pustí do výměny parovodů za horkovody, kterou dokončí v říjnu. Tramvajová zastávka ve směru do Pisárek se po dobu prací přesune blíž k výstavišti.

Pracovní návrh proměny Mendlova náměstí v Brně. | Foto: Vizualizace: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

„Vyžádají si také drobné omezení výjezdu trolejbusů. Provedeme tam výkop a osadíme přejezdové plechy," sdělila mluvčí tepláren Renata Diatková. Výměnu za horkovod udělají dělníci v koordinaci s celkovou úpravou náměstí, která bude následovat po umístění horkovodů. Zvelebenou podobu má prostranství získat v létě příštího roku, kdy uplyne dvě stě let od narození Gregora Johanna Mendela, významného Brňana a zakladatele genetiky. Další krok k novému Mendláku. Potřebných úprav se dočká i pod zemí Přečíst článek › „Horkovod připravujeme v předstihu. Zákazníci zatím na horkou vodu z páry nepřepojíme, to plánujeme až za další rok, podle navazujících částí. Děláme to jako předinvestici, aby se nezasahovalo do nových povrchů za dva roky," uvedla Diatková. Práce tepláren se dotknou hlavně travnatých ploch na náměstí. „Na chodníku podél pivovaru bude navíc uloženo potrubí provizorního zásobování párou," doplnila Diatková. Brněnský Mendlák v novém: náměstí zastíní geneticky upravené stromy Přečíst článek › Rekonstrukce se na Mendlově náměstí dočká také zastaralý vodovod a kanalizace. S jeho opravou mají dělníci začít ještě letos. Proměna náměstí ve výrazně přívětivější prostor, o kterém už Brněnský deník Rovnost informoval, zahrne například vytvoření centrální volné plochy na místě stávajících zastávek trolejbusů. Vytvoří se tak prostor pro konání kulturních akcí nebo třeba trhů.