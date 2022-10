Na problém Deník upozornilo několik nespokojených lidí. „Hned po ránu je to k naštvání. Přitom by stačilo rozmístit šipky s popiskem nebo informační tabule. Ušetřilo by to spoustu nervů,“ ulevil si například padesátiletý Libor Němec.

Podle mluvčí Dopravního podniku města Brna se společnost v lokalitě informační tabule snaží umisťovat. Když se je však autor textu snažil najít, neuspěl ani po deseti minutách. „Jejich instalace je problematická vzhledem k postupu prací na náměstí,“ reagovala Tomaštíková.

Cestující se tak musí spoléhat na plány náměstí, které jsou k dispozici u každého označníku. Na plánu zhruba o velikosti papíru A5 jsou jednotlivé zastávky vyznačené, včetně cesty k nim. Trasy však bývají mnohdy zablokované, a je tak potřeba hledat alternativu, což zabere další minuty. To je problém především pro ty, kteří spěchají na navazující spoj. „Dostat se ráno na Kampus je notoricky známý recept na špatnou náladu. A to i bez rekonstrukce. Ovšem nyní je to na úplně nové úrovni. Na Mendláku chybí jakékoli zřetelné značení fungujících tras pro chodce. To člověku rozhýbe žluč,“ rozčílila se také medička Zuzana Fialová.

Přístupové cesty jsou ovšem věcí firmy, která stavbu zajišťuje, nikoli dopravního podniku. „Nejsme schopni ovlivnit, že je zhotovitel změní. Poloha zastávek každopádně vždy souhlasí,“ doplnila Tomaštíková.

Jejich další přesouvání by podle mluvčí dopravního podniku mělo pokračovat už jen minimálně. „S opatřeními jsme zcela závislí na zhotoviteli stavby, který nás informuje a my dle jeho potřeby přesouváme zastávky městské hromadné dopravy. Stavba se ovšem chýlí ke konci a v dohledné době by se postupně měly zastávky dostávat do finálních poloh. Nutno také podotknout, že ne všechny se neustále přesouvají,“ upozornila Tomaštíková.

Rekonstrukce Mendlova náměstí by podle webu Cobude, Brno? měla být hotová ještě letos. Díky ní vznikne z Mendlova náměstí maximálně bezbariérový prostor. Uprostřed má stát červená kruhová plocha s dominantní Mendelovou sochou a množstvím vzrostlých stromů. Vedení města také slibovalo široké chodníky, dobře přístupné a logicky členěné zastávky městské hromadné dopravy.