Instalace německých umělců je součástí festivalu Meeting Brno. Jedná se o protiválečný pomník. „Německé zločiny při válce a následné vyhnání německojazyčného obyvatelstva vedly ke zpřetrhání kořenů kulturní identity Brna. Instalace vytvořená ve spolupráci lipských umělců s týmem festivalu Meeting Brno proto připomene také osobnosti veřejného života, které v Brně kdysi žily a působily," uvedla za festival Barbora Olšanová.

Kolotoč je součástí mezinárodního projektu Zucker.Rausch.Germania a bude stát i ve francouzském Štrasburku nebo německém Lipsku a Berlíně. Na Mendlově náměstí zůstane do neděle.

Výchozím bodem projektu je Lipsko. „Inspirací byl pomník, který dříve stál na centrálním lipském náměstí. Byl to klasický vítězný pomník. Zabývali jsme se tím, co je vlastně vítězství. S válkou souvisí i poválečná doba a jak se s ní člověk vyrovnává," řekl lipský umělec René Reinhardt.

Otázkou podle něj pak je, co s pomníky, které časem zmizí. „Jestli je necháme zmizené, nebo jestli je připomeneme jiným způsobem. Podobný případ je to i s pomníkem v Lipsku. Byl to pomník připomínající vítězství Německa nad Francouzi v letech 1870-1871. V Lipsku máme politickou stranu, která by si hodně přála, aby byl pomník znovu postavený. Proti této myšlence opět postavit starý vítězný pomník jsme se chtěli vymezit a chceme sdělit, že by se měly stavět spíš dočasné pomníky, zejména když se jedná o válečné konflikty. A že mohou mít třeba takovouto formu kolotoče," doplnil.

Válečný kolotoč doplňuje malá budka kasy, na které se kolemjdoucí podívají na promítání. Na kolotoči je jediná figurína bílého koně. „Je vyrobený z bílého cukru krystal. Je to materiál, který se dá sníst a který opět zmizí. Proto jsme ho záměrně zvolili jako kontrast ke kovu, ze kterého jsou vítězné pomníky obvykle vyrobené,“ řekl umělec René Reinhardt.

K příležitosti festivalu odhalili ve středu organizátoři také dočasný pomník studentky a odbojářky Marie Kudeříkové, kterou letošní festival připomíná. Stojí na třídě kapitána Jaroše za brněnským městským divadlem.

„Marie Kudeříková by letos oslavila sto let. Toto únorové výročí jsme v rámci Meetingu uctili položení květin u jejího rodného domu ve Vnorovech, ve Veverské Bítýšce, kde pracovala a v Brně na Kamenné 21, kdy bydlela. Bohužel se dožila jen dvaadvaceti let, protože ji po dlouhých měsících krutého mučení zavraždili nacisté. Byla to velmi zapálená komunistická odbojářka, která úspěšně dotahovala sabotáže. Když na ni nacisti přišli, chtěli z ní vymlátit jména kompliců," popsala programová ředitelka festivalu Blanka Navrátilová.

Přestože ji Nacisté mučili několik měsíců, Kudeříková nic neřekla. „Tato žena si nyní zaslouží společenskou rehabilitaci a úctu. Ta za komunismu byla uměle vynucována, protože se režim snažil až o její zbožštění, pojmenovali po ní, co se dalo a pomalu jste se báli otevřít konzervu, aby na vás nevyskočila. Reakcí na to bylo, že se po devadesátém roce prakticky vygumovala z povědomí a historie. Teď přichází doba, kdy by se snad už mohlo na tu osmdesát let starou historii dívat bez ideologických nánosů," dodala Navrátilová.