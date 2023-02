Zábradlí na Mendlově náměstí v Brně: rozhodnutí úřadu a policie, jednají o změně

/VIDEO/ Vlnu kritiky vznesli Brňané na nové zábradlí na Mendelově náměstí. Ohraničený úsek mezi zastávkou tramvajové linky 1 a protějšími nástupišti trolejbusů směrem do centra vnímají někteří z chodců jako nebezpečný. Jiní nad řešením kroutí hlavou. „Chodím tudy do školy a už vážně nevím, jestli se tomu mám smát nebo brečet. Takové omezující prvky nemají ve veřejném prostoru co dělat. A už vůbec ne v takovém, které se opravuje,“ sdělil například student Ayudh Ray.

Novinky na Mendlově náměstí v Brně budí emoce. | Video: Deník/Kristýna Komárková

Obdobný názor má cestující Helena Knápková, která s manželem na trolejbusové nástupiště přijela šalinou. „Museli jsme kvůli zábradlí kus přecházet, abychom se dostali k trolejbusu. Podle mě je to tu přimontované úplně zbytečně. Jedno u silnice by bohatě stačilo,“ řekla Knápková. Studentka Adéla Hekerlová na zastávce při vystupování z trolejbusu zase poukázala na úzké nástupiště u linek 25, 26, 35 a 37. „Když vystoupí více lidí najednou nebo prochází mámy s kočárky, tak se na ostrůvku těžko vyhýbá. Je to tu nebezpečné,“ konstatovala Hekerlová. VIDEO: Pocta Mendelovi v Brně má zpoždění, Hrachovině rovnají opravené náměstí Novou podobu Mendelova náměstí mají ve svých rukách zastupitelé města. Brněnský dopravní podnik na projektu nepracuje. „Nic tam nestavíme ani nepředěláme. O změnách rozhoduje město. Podle nás tam zábradlí být nemusí,“ okomentovala situaci mluvčí podniku Barbora Doležalová. K nově umístěnému zábradlí se ve středu vyjádřila primátorka Markéta Vaňková. U přestavby musí město respektovat vyjádření drážního úřadu. „U všech akcí, kde figuruje městská hromadná doprava, potřebujeme vyjádření drážního úřadu. Právě ten rozhodl, že na tom místě má zábradlí být. Stejný názor zastává i policie,“ řekla Vaňková. Město v současné době s drážním úřadem podmínky vyjednává. „Chceme, aby se zábradlí na pár metrů přerušilo. Chodci tak můžou přecházet i na jiných místech. Ne jenom na zmíněných dvou přechodech,“ dodala Vaňková.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu