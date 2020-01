Vedení města tak hodlá snížit hustotu dopravy v centru. „Chceme tak omezit neoprávněný průjezd zejména náměstím Svobody, který byl v prosinci extrémní,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Posunutím dopolední doby by podle něj měli získat dostatečný čas zásobovači, kteří dovážejí zboží do obchodů v centru města. A naopak večerní posun zvýší bezpečnost chodců. „Na konci dubna pak chystáme spuštění kamerového systému, který vjezdy do historického jádra pohlídá,“ upřesnil radní.

Podle názoru některých Brňanů však ani nový režim nebude pro řadu řidičů překážkou. „Sloupky nijak nezabrání nové tranzitní komunikaci z Moravského náměstí na hlavní nádraží,“ napsal na sociální síti Ivan Floreš.