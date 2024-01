Přečtěte si, co bylo podle policistů a krajských úředníků na pěší zóně špatně . V místě už podle Kratochvíla nebude město provádět žádné stavební úpravy, nový režim chce magistrát vytvořit pouze pomocí dopravního značení.

Možné fungování navrhovaných opatření šli podle Kratochvíla v úterý po skončení schůzky ověřovat policisté přímo do terénu. Právě nedostatečné vypořádání se s připomínkami policistů ze strany magistrátu bylo jedním z důvodů, proč krajský úřad městem zavedený režim zrušil.

V úterý ráno se sešli pracovníci odboru dopravy brněnského magistrátu s policisty, aby projednali možná řešení dopravního režimu před hlavním nádražím. „Základní pohled na věc je takový, že chceme zajistit, aby bylo před hlavním nádražím i nadále méně aut a chodci zde měli větší komfort. To bylo smyslem celé pěší zóny," uvedl Kratochvíl.

Jeho konkrétní podobu zatím radní s odkazem na pokračující jednání s policisty neuvedl, jednou z variant je ale podle něj zavedení takzvané sdílené zóny. V té se smějí chodci a cyklisté pohybovat po celé šířce silnice, maximální povolená rychlost je dvacet kilometrů v hodině a žádný z účastníků dopravního provozu zde nemá přednost.

Na rozdíl od pěší zóny tak můžou do té sdílené vjíždět všichni řidiči. „Zaregistroval jsem obavu, že by tam tím pádem mohla proudem cestovat auta. Tak tomu ale není. Když jedou řidiči od Nových sadů, tak v Nádražní ulici je zákaz odbočení vlevo do Benešovy. Stejně tak je tomu v Benešově při příjezdu od viaduktu," vysvětlil Kratochvíl.

Chtějí zamezit průjezdu aut

Krajští úředníci ale s platností od sedmadvacátého prosince zrušili celé opatření, kterým brněnský magistrát upravil dopravu před hlavním nádražím. Kromě pěší zóny tak oficiálně neplatí ani zmíněné zákazy odbočení.

Zatímco značku pro pěší zónu pracovníci magistrátu v pondělí přeškrtli, zákazy odbočení v místě ponechali beze změny. „Výtky se týkaly především zavedení pěší zóny, ne zmiňovaných zákazů odbočení. Ty budou opětovně stanoveny, a proto nebylo nutné jejich přeškrtnutí," řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Policisté i strážníci ale nyní kontrolu dodržování těchto zákazů pozastavili. Podle Kratochvíla chce město zákazy odbočení v místě zachovat, aby tak zamezili průjezdu aut.

Do budoucna navíc chce dohled nad jejich dodržováním zvýšit, doposud je totiž řidiči příliš nerespektovali. „Pracujeme na kamerovém systému, který by tyto přestupky dokázal nasnímat," potvrdil Kratochvíl.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Brno zavedlo pěší zónu u hlavního nádraží letos na jaře. Za stavební úpravy spojené s jejím vytvořením zaplatilo jedenáct milionů korun. Na podnět některého z obyvatel však dopravní značení před nádražím začali zkoumat krajští úředníci.

Výsledkem je zrušení dosavadního systému v Nádražní a Benešově ulici od středy sedmadvacátého prosince. Město s rozhodnutím nesouhlasí, nemůže se proti němu ale odvolat.