Méně vlaků z Brna do Chorvatska? Lepší dodržování jízdních řádů, tvrdí dopravce

Cestu vlakem z Brna a Břeclavi až do Chorvatska využívají v těchto dnech Jihomoravané. Nejvytíženější jsou podle firmy RegioJet především páteční a sobotní spoje. „Největší zájem je především o páteční spoje do Chorvatska a sobotní spoje zpět do České republiky. Klientům, kteří nákup jízdenek teprve zvažují, doporučujeme využívat úterní a středeční spoje," uvedla manažerka mezinárodních projektů soukromého dopravce Tereza Ptáčková.

Vlaky RegioJetu jezdily z Brna a Břeclavi do Chorvatska v turistické sezoně už loni. | Foto: RegioJet