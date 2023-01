Zhruba sedmdesát procent řidičů překročilo rychlost od deseti do dvaceti kilometrů v hodině, dalších čtyřiadvacet procent bylo v rozmezí dvaceti a třiceti kilometrů v hodině a pět procent šoférů překročilo rychlost nad třicet kilometrů v hodině. „Nejvyšší hodnota byla šestasedmdesát kilometrů v hodině,“ doplnil Deníku Poňuchálek. Zhruba osm procent lidí, kteří porušili pravidla, jsou podle něj cizinci.

VIDEO: Pokrok na VMO Tomkovo náměstí v Brně, betonují další část mostní estakády

Oznámení v následujícím období úředníci zpracují a případné pokuty rozešlou. Vybrané peníze pak zamíří do fondu mobility. „Magistrát nemusel kvůli této záležitosti najímat nové zaměstnance,“ ujišťoval mluvčí.

Představitelé Brna k měření rychlosti přistoupili i na základě podnětů od obyvatel Brna-severu, kteří si stěžovali na nadměrný hluk. Podle Ředitelství silnic a dálnic zase rychle jedoucí auta ničila mostní konstrukci. V případě opravy by se musel vrátit provoz do režimu jednoho pruhu v každém směru. „Situace se už ale zásadně zlepšila. Z mého pohledu opatření splnilo svůj účel. Na radnici od té doby další stížnosti neevidujeme,“ řekl starosta Brna-severu Martin Maleček. Vibrace podle něj vytvářela hlavně rychle jedoucí těžká auta.

VMO Tomkovo náměstí v Brně: úsekové měření odsunuli hackeři, reklama má autora

Dočasné přemostění je součástí stavby části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Představitelé města očekávají, že úsekové měření bude funkční po dobu, kdy provoz po mostním provizoriu povede. To předpokládají minimálně do léta.

Po mostu občas jezdí třeba Ondřej Balcárek. I když přiznává, že není na jeho obvyklé trase. „Rychlost dodržuji. Nechci dostat fotku do schránky,“ má jasno. Nová část velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova má být hotová v roce 2024.

Měření rychlosti u Tomkova náměstí:



Místo úsekového měření:



most přes řeku Svitavu v Provazníkově ulici



Počet přestupků: asi 700



z toho 71 %: překročení rychlosti od 10 do 20 km/h

24 %: překročení rychlosti od 20 do 30 km/h

5 %: překročení rychlosti nad 30 km/h



Maximální naměřená rychlost: 76 km/h



Cizinci překračující rychlost: 7,6 % z celkového počtu