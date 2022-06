Dlouhodobě o něj usilovala. Změnu porovnala třeba Lenka Bulínová z Velešovic. „Četla jsem různé diskuze, že teď z Velešovic už nikdo nevyjede. To ale píšou tak z devětadevadesáti procent lidé, co nejsou místní. Ta křižovatka je špatná celkově a popravdě je jedno, jestli projede 350 aut za deset minut s měřením, stále jich bude 350,“ uvažovala na dotaz redaktora obyvatelka obce.

Měření zajišťuje jako obec s rozšířenou působností blízký Slavkov. „Každé překročení je pokutováno ve výši šesti set nebo devíti set korun. Podle dopravních policistů kamery zabraly ještě dříve, než byly spuštěny a řidiči si na horizontu opravdu dávají větší pozor. V pondělí začal zkušební provoz, od úterý pokračuje naostro,“ sdělila mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Přínos takového opatření policisté potvrzují. „Dle našich zkušeností má v daných lokalitách zpravidla pozitivní vliv, řidiči obvykle zpomalují. Na vyvozování závěrů v případě lokality u Velešovic je ale stále brzo,“ komentoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Lenka Bulínová si všímá určitých pozitiv. „Nyní mám takovou větší jistotu, že to auto co jede, projíždí opravdu sedmdesátikilometrovou rychlosti. Najdou se ale výjimky, kterým je to jedno a jedou stále 130 kilometry v hodině. Napojit se dá stále stejně jako předtím, jen je opravdu větší šance, protože auta jedou pomaleji,“ přikyvovala žena.

Zásadní změnu podle ní ale přinese pouze stavební úprava křižovatky. „Někteří píší, že měření je špatné, protože jezdí více aut. Podle mě to ale frekvenci neovlivnilo. Možná přibylo více řidičů, co si do Holubického kopce udělají závod a pak u cedule se sedmdesátkou šlápnou na brzdu. Rychle se pak řadí do pravého pruhu a tím ohrožují ostatní, bude to vždy o lidech. Hovado za volantem jím zůstane, ať se měří nebo ne,“ dodala Bulínová.

Krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek se úpadku disciplíny řidičů s časem neobává. „Radar je pro ně i po delší době prvkem, který vnímají a pokud jedou rychleji než je dovolené, tak na něj reagují. Zanesením do navigací mají navíc k danému místu také připomenutí. Řidič tam může na informaci reagovat,“ zhodnotil odborník.

Samotné pokuty považuje za důležitou prevenci. „Pokud by radar skončil umístěný jen "na oko" a nedocházelo by k vymáhání pokut, hrozilo by riziko návratu do starých kolejí. V tomto případě lze předpokládat, že se řidiči začnou chovat správně. Po čase rychlostní limit dodrží, i kdyby zrovna radar nebyl v provozu,“ dodal Čížek.

Státní silničáři počítají v křižovatce I/50 a III/3836 u Velešovic se stavebními úpravami, které zahrnují mimo jiné i vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů. S realizací počítají až příští rok, zatím už získali potřebné stavební povolení.

NOVÉ MĚŘENÍ



- Trestá překročení 70 km za hodinu.



- Pokuta – 600 až 900 korun.



- Kolem křižovatky I/50 a III/3836.



- Má zajistit bezpečnost řidičů odbočujících od Velešovic.