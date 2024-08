Dosavadní fungování digitálního systému popsal Brněnskému deníku Rovnost jeden z úředníků, který již má s online stavebním řízením zkušenost. „Projektanti čekali, že to bude průšvih, ale nečekali, že až takový. Dalo se předpokládat, že problémy budou. To je vždy, když přijde nový zákon nebo větší novela, věc, kterou neumíme posoudit. Od začátku července to ale vlastně nefunguje vůbec,“ povzdechl si muž, jenž si z obavy ze ztráty zaměstnání nepřál uvést své jméno. Redakce jeho totožnost zná.

Podotkl, že první dokument se mu povedlo vydat přibližně před týdnem. Množství žádostí ale obdržel ještě před začátkem července, kdy namísto standardních dvaceti čelil přibližně dvěma stovkám. Řada lidí totiž chtěla svá podání stihnout ještě takzvaně za starého stavebního zákona. „Všechno se nemůže dělat metodou pokus omyl, zvlášť u technických záležitostí, tam se něco udělá a systém nás třeba ani nepustí o krok zpět,“ okomentoval úředník.