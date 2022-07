Možnost bydlení v bytě kategorie B vítá Brňanka Denisa Fárková. „V dnešní době, kdy všechno zdražuje a sehnat vlastní bydlení za rozumnou cenu je nadlidský úkol, tak je toto skvělá varianta, kterou bych hned využila. Nemusím čekat takovou dobu, než se uvolní už opravený městský byt ani se případně stěhovat do podnájmu s dalšími nájemníky, abych snížila náklady na nájem,“ svěřuje se mladá žena.

Na Brně-severu pronajali za poslední čtyři roky 550 městských bytů. „Dokázali jsme přidělování výrazně zrychlit například tím, že pronajímáme byty kategorie B, které si lidé opraví na vlastní náklady,“ informoval tamní místostarosta David Aleš.

Byty druhé třídy jsou většinou v původním stavu. „Jedná o starší byty s umakartovým jádrem, ve kterých se dá bydlet. Nájemníci v nich s našim souhlasem mohou dělat úpravy. Náklady na rekonstrukci jim proplatíme do určité výše. Oproti tomu byty kategorie A jsou určené k okamžitému nastěhování a není v nich potřeba dělat žádné stavebně-technické úpravy ani rekonstrukce,“ popsal místostarosta.

Vlastní opravy bytů

Ani na Brně-středu nemají s obsazením volných bytů problém. „Za první kvartál letošního roku nabízela městská část na úřední desce celkem padesát bytů k pronájmu, z toho čtyřicet opravených k nastěhování a deset k opravě vlastním nákladem nájemce,“ vyčíslil tamní zastupitel Jan Mandát.

V Brně-středu mají nájemci, kteří si chtějí dokončit bydlení podle svých představ, na výběr z deseti bytových jednotek. „Jedná se o byty v Bayerově, Josefské, Masarykově, Orlí, Solniční a Tučkově ulici. Otevírá se tak možnost pěkného bydlení pro ty, kteří nejsou natolik movití, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, ale přece by do svého budoucího bytu rádi něco vložili,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Přidělování bytů nižší kategorie kritizuje líšeňský starosta Břetislav Štefan, který pečuje celkem o sedmadevadesát obecních bytových domů. „Náklady na rekonstrukci se přenesou ze správce bytu na nájemce, takže se úplně vytrácí sociální hledisko. Například matky samoživitelky na tyto opravy nemají peníze. Navíc u těchto přestaveb není dostatečně zajištěna finanční kontrola ani odbornost, proto my přidělujeme pouze opravené byty našimi vysoutěženými firmami, aby to vše bylo transparentní a správně provedené,“ vysvětluje Štefan.

Podle primátorčina náměstka pro bydlení Jiřího Olivy lidé mají zájem o rekonstrukce bytů na vlastní náklady. „Dělají si to pro sebe, tak aby se tam cítili dobře, takže nemají důvod stavební práce šidit. Na výmalbu, novou podlahu, dveře či kuchyňskou linku mají nastavený maximální limit, který odpovídá standardnímu kvalitnímu bydlení. Pokud si do bytu dají zlaté kliky, tak jim to neproplatíme. Kontrolu nákladů provádí představitelé jednotlivých městských částí,“ řekl náměstek.

Počet prázdných bytů v Brně za poslední dva roky klesl o více než polovinu. „Našli jsme rychlý způsob, jak v době stále zdražujícího nájemního bydlení, přidělit co nejvíce prázdných městských bytů. Nejvíce volných jich bylo na Brně-severu a Brně-středu. V brněnské Líšni, Řečkovicích či Slatině problém s prázdnými byty není. Jakmile se nějaký byt uvolní, tak ho opraví a okamžitě nabízí dál,“ doplnil Oliva.