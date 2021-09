Ostrou kritiku řady Brňanů vyvolal na jaře záměr umístit novou městskou nemocnici na brněnskou Kraví horu. Na místo s nevzhlednými likusáky, kde se už ale řadu let počítá se vznikem parku. Brněnští radní na posledním jednání schválili navrácení plochy v územním plánu na zeleň. Nové zdravotnické zařízení spadající pod město má vyrůst u křížení Černovické ulice a řeky Svitavy v Komárově.

V upraveném návrhu nového plánu pro nemocnici vymezí územní rezervu. „Projekt pokračuje prověřovací studií, kterou zadávají úředníci magistrátního odboru zdraví. V úvahu připadá i část Technologického parku. Vše ověříme několika studiemi,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. Zaměří se na zdravotnickou část, dopravní obsluhu území nebo třeba financování.

S nápadem na plochu pro nemocnici v Komárově přišli představitelé Brna-jihu. „Současný územní plán tam vymezuje Bratislavskou radiálu a také její křížení s vnějším městským okruhem. Navrhli jsme, ať se nemocnice postaví tam, je to lepší než radiála,“ řekl tamní starosta Josef Haluza.

Plocha u Svitavy, kde je v současnosti hlavně pole, leží v záplavovém území. Aby se mohla nemocnice vůbec začít stavět, musí u řeky nejdřív vzniknout ochranná opatření proti povodním. „Hotová tam mají být v roce 2025,“ řekl Hladík.

Lékaři musí přejíždět

Studie nastíní také možnosti dopravní obsluhy lokality. V současné době jezdí okolo autobusy linky 49 a částečně i 67. „Místo se může napojit na světelnou křižovatku u Svitavy, což je lepší varianta než vedení dopravy přes křížení s Lomenou ulicí,“ zmínil Haluza.

Nové zařízení má nahradit obě městské nemocnice, tedy Úrazovou a Nemocnici Milosrdných bratří. Na jejich provoz představitelé města ročně doplácí sto až sto padesát milionů korun. „Současné budovy jsou často i stovky let staré, nelze je proto stále dokola adekvátně modernizovat. Navíc je velká potíž s roztříštěností zdravotnické péče,“ upozornil ředitel obou zařízení Pavel Piler. Někteří lékaři musí mezi nimi přejíždět.

Po odstranění plochy z Kraví hory se výrazně ulevilo řediteli blízké hvězdárny Jiřímu Duškovi. Plán považoval za likvidační pro oblast včetně blízkého parku. „Kromě zástavby by se tam lidé museli nějak dostat. Je tam nedostačující silnice, kterou by museli rozšířit, vybudovat chodníky a další. Postupně by ukusovali víc a víc ze zeleně,“ vysvětlil Dušek.

Podle prvních návrhů se v nemocnici plánuje zhruba pět set padesát lůžek. Fungovat tam mají také všechny standardní provozy, jako jsou lůžková oddělení, rehabilitace, ambulance, pohotovost, operační a zákrokové sály.

Nemocnice první volby

Nová nemocnice má doplnit místní fakultní nemocnice v Bohunicích a u svaté Anny, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Masarykův onkologický ústav. „Všechna tato zdravotnická centra odvádějí skvělou práci, avšak Brno potřebuje mít jednu městskou nemocnici, která bude nemocnicí první volby. Zajistí základní hospitalizační péči a rovněž ulehčí specializovaným centrům,“ prohlásil Piler.

Náklady na vybudování nového zařízení se odhadují na několik miliard korun. Představitelé města momentálně nemají na jeho stavbu vyčleněné v rozpočtu žádné peníze, a to ani s výhledem na příštích pět nebo deset let. Víc o financování projektu jim má napovědět jedna ze studií. Do úvahy připadá varianta, že místo do provozu obou městských nemocnic bude Brno dávat podobné množství peněz do splátek úvěru, který si vezme na vybudování zařízení.

Záměr umístit novou nemocnici na Kraví horu se setkal se silnou vlnou odporu. Proti se postavili místní, hvězdárna, představitelé Brna-středu nebo i zástupci Vysokého učení technického. Právě vysoká škola vlastní většinou parcel v lokalitě a o záměru se dozvěděla až z územního plánu, bez předchozího jednání. Malá část pozemků tam patří Brnu, které je na jaře předalo do správy hvězdárně, jež ji plánuje zhruba do roka zpřístupnit.

Kontroverzní plán brněnští radní po zhruba deseti dnech stopli a na mimořádném jednání rozhodli, že plochu vrátí do zeleně a začnou hledat jiné místo pro městské zdravotnické zařízení. Po jejich posledním jednání nyní vymezení území pro nemocnici na Kraví hoře zmizelo z územního plánu také oficiálně.

