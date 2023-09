V klubu zahrály i orchestry

Koncert legendární kapely The Plastic People of the Universe. Ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Radka TobolkováNejen zahraniční kapely ale v minulosti Metro Music Bar rozezněly. Z tuzemských interpretů stojí za zmínku třeba Dan Bárta, Monkey Business, Plastic People of the Universe nebo orchestr Gustava Broma. Klub je současně domáckou scénou brněnského B-Side Bandu. „Provozovat hudební klub není jednoduchá disciplína. Zvlášť v obrovské konkurenci, která v Brně je. Velmi si cením, že jsme uspěli a vydrželi i složitá období. Jsem vděčný všem, kteří se s námi na chodu klubu podílí, a návštěvníkům, kteří k nám chodí a mají nás rádi. Ať žije brněnské Metro,“ popřál baru jeho spolumajitel Josef Buchta.