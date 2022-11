U projektu s názvem Cyklostezka do Líšně dokonce slavnostně přestřihli pásku. „Jako fanoušek cyklistiky jsem rád, že se v Brně podařilo dokončit projektovou dokumentaci pro další úsek sítě cyklostezek, které jsou důležitou částí udržitelné mobility nejen v Brně, ale v celé Brněnské metropolitní oblasti. Projekt je navíc spojen s projekty cyklostezek, jež propojují Slatinu a Líšeň s Pozořickem a Šlapanickem, které jsem měl tu čest řídit na předchozím působišti. Tyto už buď stojí, nebo se staví,“ pochvaloval si městský radní pro participaci Filip Chvátal.

Jan Matuszek, jenž nápad navrhl, chtěl vytvořit projekt, který prospěje všem sportovcům a usnadní i dojíždění do práce na kole mezi Slatinou a Líšní. Navrhl tři různé teoretické varianty cyklostezky umožňující bezpečnou cestu, cílem zpracované projektové dokumentace bylo vyprojektovat proveditelnou trasu. „Ve Slatině nyní máme krásnou cyklostezku kolem CTP parku, která bohužel nikam nevede. Také zeleně je tam velice poskrovnu. Mnoho lidí by rádo vyrazilo na kole nebo koloběžce do Mariánského údolí. Tam právě pro nás všechny začínají nepřeberné možnosti relaxace v Moravském krasu včetně nedávno vybudovaných úzkých přírodních stezek pro kola. Problémem však je, jak se tam dostat,“ vysvětlil důvody Matuszek.

Mezi množstvím dalších nápadů získal Matuszkův projekt přes dva tisíce hlasů, konkrétně se ve třetím ročníku participativního rozpočtu umístil na 6. místě. Náklady na zhotovení projektové dokumentace šplhají k bezmála jednomu a čtvrt milionu korun.