Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně? Možná v říjnu s výjimkou

Nad největší veletržní událostí roku v Brně, Mezinárodním strojírenským veletrhem, stále visí otazníky. A to i navzdory tomu, že jeho konání v pondělí podpořila vláda. Jak ovšem v úterý upozornili zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky i brněnského výstaviště, veletrhy stále nemají výjimku z aktuálních vládních omezení. Jasno by mělo být do konce května.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 na brněnském výstavišti. | Video: Simona Chlupová